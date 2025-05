Na tarde desta segunda-feira (12), a Delegacia de Bonito recebeu a visita de representantes do Consulado Geral do Estados Unidos da América para tratar de assuntos institucionais e de interesse comum, relacionados a americanos residentes e turistas no Município de Bonito.

Os membros do Consulado foram recebidos pelo Delegado Titular e puderam conhecer a Delegacia de Polícia local e fortalecer o relacionamento entre as instituições.