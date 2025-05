Mais de 8,6 mil pessoas foram vacinadas contra a gripe durante feriado e fim de semana em Campo Grande

Em meio ao feriado prolongado, entre os dias 1º e 4 de maio, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), promoveu ações intensificadas de vacinação contra a gripe em diversos pontos da cidade, alcançando 8.627 pessoas vacinadas.

As iniciativas ocorreram em locais estratégicos, como praças, mercados e shoppings, com o objetivo de facilitar o acesso da população à vacina e ampliar a cobertura vacinal.

Os pontos com maior procura na Campanha de Vacinação contra a Influenza foram os shoppings da Capital, com destaque para o Pátio Central, que registrou 2.126 atendimentos no dia 3 de maio (sábado), e o Norte Sul Plaza, que vacinou 1.727 pessoas no dia 4 de maio (domingo). Juntos, esses dois pontos únicos de vacinação somaram 3.853 pessoas imunizadas em dois dias.

Também foram realizadas ações nos seguintes locais: no dia 1º de maio (quinta-feira), foram vacinadas 1.699 pessoas — sendo 500 na Praça do Jardim Noroeste e 1.199 no Mercado Gaúcho (Monte Castelo). Já no dia 2 de maio (sexta-feira), foram vacinadas 3.044 pessoas, sendo 1.617 no Comper Tamandaré e 1.427 no Fort Parati.

Para a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, o impacto da estratégia foi extremamente positivo. “Nosso compromisso é garantir que a vacina chegue até a população, mesmo em feriados e fins de semana. A adesão que tivemos mostra que a população quer se proteger, e isso é muito positivo”.

A superintendente da Vigilância em Saúde e Ambiental da SESAU, Veruska Lahdo, explica que há um tempo de processamento para que os dados locais sejam incorporados à base nacional do Ministério da Saúde.

“Somente durante o feriado prolongado, mais de 8,6 mil pessoas foram vacinadas em Campo Grande. No entanto, por conta do volume de registros e do próprio feriado, essas informações levam de 3 a 4 dias para aparecer no sistema do Ministério da Saúde, que ainda está desatualizado. Por isso, é importante que a população entenda esse delay nos números oficiais”, destaca Lahdo.

Dados oficiais

Segundo o último levantamento disponível no LocalizaSUS, plataforma do Ministério da Saúde, com dados até 29 de abril, 69.291 doses já haviam sido aplicadas em Campo Grande, sendo 44.858 válidas para o cálculo de cobertura vacinal (idosos, crianças e gestantes) — o que representa 18,52% do público-alvo, estimado em 238 mil pessoas.

A SESAU reforça o chamado para que toda a população procure um ponto de vacinação o quanto antes, especialmente diante do aumento dos casos de síndromes respiratórias na Capital. Durante esta semana, todas as 74 Unidades de Saúde da Família (USFs) estão abastecidas com doses da vacina contra Influenza e demais vacinas de rotina na Capital.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra uma seringa de vacina sendo preparada.