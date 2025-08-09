Whats

Aniversário
PM - MS

REUNIÃO ENTRE POLÍCIA MILITAR E CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA ALINHA AÇÕES E REFORÇA PARCERIA EM LADÁRIO

No dia 09 de agosto, o Pelotão de Ladário sediou uma importante reunião entre a Polícia Militar e os representantes do Conselho Comunitário de Segu...

09/08/2025 14h51
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

No dia 09 de agosto, o Pelotão de Ladário sediou uma importante reunião entre a Polícia Militar e os representantes do Conselho Comunitário de Segurança, fortalecendo o diálogo e a integração entre as forças de segurança e a comunidade local.

O encontro foi conduzido pelo 1º Tenente QOPM Perseu, comandante do Pelotão de Ladário, que apresentou os resultados operacionais recentes, destacando as ações de combate à criminalidade e os avanços obtidos na segurança pública do município. Também foi apresentado o andamento da reforma do pelotão, melhoria que visa oferecer melhores condições de trabalho aos policiais e de atendimento à população.

Durante a reunião, o comandante divulgou os projetos sociais desenvolvidos pela unidade, como o PROMUSE (Programa Mulher Segura), o PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) e o Karatê Comunitário, ressaltando a importância dessas iniciativas para a prevenção da violência e a promoção da cidadania.

Foram repassadas dicas de segurança, incluindo a importância da instalação de câmeras de monitoramento, do rastreamento de aparelhos celulares, da guarda do número de IMEI e da colaboração da sociedade por meio de denúncias.

O comandante também apresentou ferramentas tecnológicas que auxiliam no trabalho policial e na participação cidadã, como o aplicativo Fiscalização Senatran, utilizado para verificar a situação de veículos com restrição criminal, consulta celular, site do BNMP, e o site da Sejusp/MS, onde é possível consultar mandados de prisão.

https://servicos.sigo.ms.gov.br/#

O encontro reforçou a parceria entre a Polícia Militar e o Conselho Comunitário de Segurança, alinhando estratégias e fortalecendo a atuação conjunta para tornar Ladário um município cada vez mais seguro.

