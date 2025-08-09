POLÍCIA MILITAR REALIZA AÇÕES EDUCATIVAS E FISCALIZAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DURANTE A OPERAÇÃO SHAMAR EM LADÁRIO

No sábado,09 de agosto de 2025, o6º Batalhão de Polícia Militardesenvolveu uma série de ações preventivas e educativas em alusão aoAgosto Lilás, dentro daOperação Shamar, que tem como foco o combate à violência contra a mulher.

As atividades tiveram início no período da manhã, companfletagem na feira livre da área central de Ladário/MS, alcançando aproximadamente150 pessoas. Em seguida, foi realizada umablitz educativa com panfletagemna região central da cidade, também sobre aLei Maria da Penhae medidas protetivas de urgência, com apoio doCREASe daAgemtrat, impactando cerca de480 pessoas.

Ainda durante a operação, as equipes realizaramfiscalização de cumprimento de três Medidas Protetivas de Urgênciana área urbana de Ladário. Todas as mulheres beneficiadas confirmaram que as determinações judiciais estavam sendo respeitadas. Nenhum infrator precisou ser detido, mas as vítimas receberam orientações de segurança e esclarecimentos sobre a legislação vigente.

As ações foram conduzidas pelo3º Sargento Gerson,Cabo FerreiraeSoldado Pappette, reafirmando o compromisso da Polícia Militar em proteger a integridade física e psicológica das mulheres, promovendo a conscientização e a prevenção da violência doméstica.

AOperação Shamarsegue em andamento, com novas ações previstas para ampliar o alcance da campanha e fortalecer a rede de proteção à mulher na região pantaneira.

Foto: Divulgação/PM - MS

