Campo Grande realiza Dia D de Combate às Arboviroses e reforça importância da prevenção diária

O corredor externo do Camelódromo recebeu neste sábado (9), o Dia D Municipal de Combate às Arboviroses (dengue, Zika e a chikungunya, tradicional ação que integra a programação de aniversário de Campo Grande, que no próximo dia 26 completa 126 anos. Organizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), o evento mobilizou equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) e diversos parceiros para reforçar a luta contra o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A programação incluiu estandes educativos, exposição de vetores, panfletagem, blitz de conscientização e orientações sobre o manejo correto de resíduos e a eliminação de criadouros, que podem surgir até mesmo em uma simples tampinha de garrafa.

O coordenador da CCEV, Marcos Luiz Oliveira, ressaltou que o cuidado deve estar presente no dia a dia. “Um único recipiente com água parada pode ser o suficiente para o mosquito se desenvolver e transmitir doenças. O combate aos vetores é uma tarefa diária e coletiva, que começa em cada casa e quintal”, ressalta o técnico.

Representando a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, o secretário-adjunto Aldecir Dutra reforçou a responsabilidade individual. “Pesquisas mostram que 95% dos focos estão dentro dos quintais das residências. Não é só uma data no calendário — todo dia é dia de combate à dengue. É preciso olhar o quintal, eliminar água parada e manter a limpeza como hábito”, afirma.

Durante a cerimônia, a prefeita Adriane Lopes destacou o trabalho dos agentes de combate às endemias e a importância da mobilização. “Há cinco anos Campo Grande não registra epidemia graças ao esforço diário desses profissionais, que entram nas casas, orientam e ensinam a população a se proteger. O Dia D é também um momento de reconhecimento e união de forças para manter nossa cidade segura, destaca a prefeita”.

O evento também contou com a presença de representantes de instituições parceiras, como Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana, Exército Brasileiro, Polícia Militar, Receita Federal e órgãos de classe, além de apresentações culturais e a entrega de certificados a 19 agentes que se destacaram na atuação preventiva.

A superintendente de Vigilância em Saúde da SESAU, Veruska Lahdo, lembrou que a prevenção não pode se restringir a períodos de alta transmissão. “O aumento de casos de chikungunya é um alerta. Precisamos manter a vigilância e as ações o ano todo, fortalecendo a participação comunitária para interromper o ciclo de reprodução do mosquito, pontua.”

A SESAU reforça que pequenas atitudes diárias, como tampar caixas d’água, limpar calhas e descartar corretamente recipientes, são decisivas para evitar a proliferação do Aedes aegypti e proteger a saúde da população. Durante o evento.

Dados epidemiológicos

Segundo o Informe Semanal nº 168 da Sala de Situação de Arboviroses, referente à Semana Epidemiológica 31 (27/07 a 02/08/2025), Campo Grande registrou 3.505 notificações de dengue no ano, sem casos graves, com um óbito confirmado e 95% dos focos localizados dentro das residências. Para chikungunya, foram 230 casos confirmados, sem óbitos. Não houve registro de zika no período. Entre os bairros com risco muito alto estão Cabreúva, Tarumã, Cohpavila II, Centro, Guanandi, Caiobá, Cruzeiro e Alves Pereira. As ações de controle vetorial resultaram na vistoria de 137.165 imóveis e aplicação de 42,84 litros de inseticida. A SESAU reforça que a prevenção também passa pela vacinação: a campanha contra a dengue está disponível para o público-alvo nas unidades de saúde da capital, sendo fundamental para reduzir casos graves e hospitalizações.

#ParaTodosVerem As imagens de capa e internas mostram ação do Dia D, prefeita Adriane Lopes e demais autoridades.