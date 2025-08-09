Policiais Militares do CPA-6 participam do II Curso Internacional de Instrutores Proerd em Campo Grande

Campo Grande (MS) – Policiais militares do Comando de Policiamento de Área 6 (CPA-6) participaram ativamente do II Curso Internacional de Instrutores do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), realizado na capital entre os dias 28 de julho e 08 de agosto.

O curso, com carga horária total de 80 horas-aula, divididas entre atividades teóricas e práticas, formou 36 novos instrutores capacitados para atuar na prevenção ao uso de drogas e à violência. Entre os formandos, estavam 25 brasileiros — sendo 24 da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e 1 da Polícia Militar do Paraná — e 11 integrantes da Polícia Nacional do Paraguai.

Mentor Célio e Joyce recebendo homenagem do dep. Estadual Júnior Mochi O CPA-6 foi representado no corpo docente pelos mentores Sargento Célio Roberto da Silva Arruda, do 5º BPM de Coxim, e Sargento Joyce de Lima Barreto, da 12ª CIPM de São Gabriel do Oeste, ambos homenageados pelo trabalho desempenhado. Na lista de formandos, também representou o CPA-6 o Cabo Edersom Marques dos Santos, da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar, sediada em Paraíso das Águas. Cabo Marques de Paraíso das Águas O Comandante do CPA-6, Coronel Ozevaldo Santos de Melo, esteve presente à solenidade de encerramento e destacou a importância da formação para o fortalecimento das ações preventivas. “O Proerd é um instrumento fundamental para aproximar a Polícia Militar da comunidade e trabalhar com crianças e adolescentes na construção de um futuro mais seguro. Parabenizo nossos mentores e o novo instrutor pela dedicação e compromisso com essa missão.” Também esteve presente o Comandante do 5º BPM, Tenente-coronel Adriano Rodrigues de Oliveira e o Comandante da 12º CIPM Tenente-coronel Célio Ramos Barbosa. Assessoria de Comunicação Social do CPA-6

