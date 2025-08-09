Frio não afasta mulheres de ação para inserção de DIU no “Saúde Delas”

Mesmo com a manhã gelada deste sábado (9), o frio não afastou mulheres que chegaram cedo ao Centro Especializado Municipal II – “Saúde Delas” para participar de uma ação focada no planejamento familiar e prevenção à gravidez na adolescência. Ao todo, cerca de 90 pacientes em idade reprodutiva e vida sexual ativa serão atendidas até às 17h para a inserção gratuita do Dispositivo Intrauterino (DIU) de cobre.

Entre elas estava Ana Carolina do Prado, 23 anos, acompanhada do marido, Leonardo do Prado Vargas da Gama, 25. Juntos há um ano, o casal decidiu que este era o momento certo para se planejar e se preparar melhor para o futuro e uma eventual gravidez.

“Pela facilidade e eficácia do método. Antes era difícil conseguir e a espera era grande. Agora foi rápido e muito prático”, contou Ana Carolina. Leonardo também aprovou a iniciativa. “É uma boa oportunidade para prevenir uma gravidez indesejada e um gesto importante da Prefeitura ao oferecer esse acesso para pessoas comuns como nós”.

Durante a abertura do evento, o secretário-adjunto da Sesau, Aldecir Dutra, representando a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, reforçou que o CEM Delas, totalmente público, foi pensado para oferecer atendimento de qualidade e acolhimento às mulheres e às crianças. “Aqui é SUS, mas com um ambiente que transmite cuidado e respeito. É um dia de festa, com mais de 26 frentes de ações de saúde acontecendo neste mês de aniversário da cidade. E aqui é o local exato para quem quer fazer um planejamento familiar”.

A coordenadora da Rede de Atenção Especializada da Sesau, Andréia Silva, reforçou que as portas do serviço seguem abertas para receber a população. Já a gerente administrativa do CEM II, Indianara Alexandre, classificou a oferta de métodos contraceptivos de longa duração como “um avanço e um motivo de alegria” para a saúde pública.

O DIU de cobre é um método contraceptivo não hormonal, seguro, reversível, gratuito e com eficácia de até 10 anos. A inserção é realizada por profissionais capacitados, com suporte de ultrassonografia, garantindo mais conforto e segurança às pacientes.

Atualmente, 26 Unidades de Saúde da Família contam com profissionais capacitados para realizar o procedimento. Nas demais, as mulheres são encaminhadas para atendimento especializado ou para uma dessas unidades de referência:

Unidades de referência para inserção de DIU

Distrito Prosa

USF Jardim Noroeste

Distrito Bandeira

USF Itamaracá

USF Tiradentes

USF Moreninhas

USF Universitário

USF Cristo Redentor

Distrito Imbirussu

USF Popular

USF Serradinho

USF Silvia Regina

USF Ana Maria do Couto

Distrito Anhanduizinho

USF Macaúbas

USF Mário Covas

USF Iracy Coelho

USF Paulo Coelho

USF Parque do Sol

Distrito Segredo

USF Paradiso

USF Nova Lima

USF Estrela do Sul

USF Jardim Presidente

USF Coronel Antonino

USF Fernando Arruda

Distrito Lagoa

USF Batistão

USF Santa Emília

USF São Conrado

USF Portal Caiobá

USF Coophavila II

A SESAU orienta que toda mulher interessada em saber mais sobre o DIU ou outros métodos contraceptivos procure a unidade de saúde mais próxima. Lá, poderá receber as devidas orientações e, se houver indicação, realizar o agendamento ou a inserção do dispositivo de forma segura e gratuita.

