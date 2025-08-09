Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Campo Grande - MS

Frio não afasta mulheres de ação para inserção de DIU no “Saúde Delas”

Mesmo com a manhã gelada deste sábado (9), o frio não afastou mulheres que chegaram cedo ao Centro Especializado Municipal II – “Saúde Delas” para ...

09/08/2025 13h45
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Mesmo com a manhã gelada deste sábado (9), o frio não afastou mulheres que chegaram cedo ao Centro Especializado Municipal II – “Saúde Delas” para participar de uma ação focada no planejamento familiar e prevenção à gravidez na adolescência. Ao todo, cerca de 90 pacientes em idade reprodutiva e vida sexual ativa serão atendidas até às 17h para a inserção gratuita do Dispositivo Intrauterino (DIU) de cobre.

Entre elas estava Ana Carolina do Prado, 23 anos, acompanhada do marido, Leonardo do Prado Vargas da Gama, 25. Juntos há um ano, o casal decidiu que este era o momento certo para se planejar e se preparar melhor para o futuro e uma eventual gravidez.
“Pela facilidade e eficácia do método. Antes era difícil conseguir e a espera era grande. Agora foi rápido e muito prático”, contou Ana Carolina. Leonardo também aprovou a iniciativa. “É uma boa oportunidade para prevenir uma gravidez indesejada e um gesto importante da Prefeitura ao oferecer esse acesso para pessoas comuns como nós”.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Durante a abertura do evento, o secretário-adjunto da Sesau, Aldecir Dutra, representando a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, reforçou que o CEM Delas, totalmente público, foi pensado para oferecer atendimento de qualidade e acolhimento às mulheres e às crianças. “Aqui é SUS, mas com um ambiente que transmite cuidado e respeito. É um dia de festa, com mais de 26 frentes de ações de saúde acontecendo neste mês de aniversário da cidade. E aqui é o local exato para quem quer fazer um planejamento familiar”.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A coordenadora da Rede de Atenção Especializada da Sesau, Andréia Silva, reforçou que as portas do serviço seguem abertas para receber a população. Já a gerente administrativa do CEM II, Indianara Alexandre, classificou a oferta de métodos contraceptivos de longa duração como “um avanço e um motivo de alegria” para a saúde pública.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O DIU de cobre é um método contraceptivo não hormonal, seguro, reversível, gratuito e com eficácia de até 10 anos. A inserção é realizada por profissionais capacitados, com suporte de ultrassonografia, garantindo mais conforto e segurança às pacientes.

Atualmente, 26 Unidades de Saúde da Família contam com profissionais capacitados para realizar o procedimento. Nas demais, as mulheres são encaminhadas para atendimento especializado ou para uma dessas unidades de referência:

Unidades de referência para inserção de DIU

Distrito Prosa

  • USF Jardim Noroeste

Distrito Bandeira

  • USF Itamaracá
  • USF Tiradentes
  • USF Moreninhas
  • USF Universitário
  • USF Cristo Redentor

Distrito Imbirussu

  • USF Popular
  • USF Serradinho
  • USF Silvia Regina
  • USF Ana Maria do Couto

Distrito Anhanduizinho

  • USF Macaúbas
  • USF Mário Covas
  • USF Iracy Coelho
  • USF Paulo Coelho
  • USF Parque do Sol

Distrito Segredo

  • USF Paradiso
  • USF Nova Lima
  • USF Estrela do Sul
  • USF Jardim Presidente
  • USF Coronel Antonino
  • USF Fernando Arruda

Distrito Lagoa

  • USF Batistão
  • USF Santa Emília
  • USF São Conrado
  • USF Portal Caiobá
  • USF Coophavila II

A SESAU orienta que toda mulher interessada em saber mais sobre o DIU ou outros métodos contraceptivos procure a unidade de saúde mais próxima. Lá, poderá receber as devidas orientações e, se houver indicação, realizar o agendamento ou a inserção do dispositivo de forma segura e gratuita.

#ParaTodosVerem As imagens mostra o Saúde Delas, entrevistados e autoridades.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS CG 126 anos: Prefeitura realiza entregas e lançamentos no Bandeira na segunda-feira (11)
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Da quadra vazia às noites cheias de vida: a nova praça que transformou o Alves Pereira
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Campo Grande dá início ao 22º Jogos Municipais dos Idosos na próxima terça-feira (12)
Nioaque, MS
Atualizado às 12h05
18°
Tempo limpo Máxima: 20° - Mínima:
17°

Sensação

3.37 km/h

Vento

25%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 1 hora Frio não afasta mulheres de ação para inserção de DIU no “Saúde Delas”
Há 2 horas CG 126 anos: Prefeitura realiza entregas e lançamentos no Bandeira na segunda-feira (11)
Há 2 horas Leão XIV mantém Orani Tempesta como arcebispo do Rio por mais 2 anos
Há 3 horas Da quadra vazia às noites cheias de vida: a nova praça que transformou o Alves Pereira
Há 5 horas Mototáxi por aplicativos é tragédia anunciada, diz pesquisador do Ipea
Anúncio
Mais lidas
1
Há 23 horas Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 3 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal
3
Há 6 dias Lula descarta desafiar EUA, mas diz que Brasil não é republiqueta
4
Há 3 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
5
Há 3 dias Relatora vai recomendar aprovação de piso salarial para técnicos em educação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados