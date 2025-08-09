Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Geral

Leão XIV mantém Orani Tempesta como arcebispo do Rio por mais 2 anos

Cardeal, ao fazer 75 anos de idade, entregou sua renúncia ao Vaticano

09/08/2025 12h41
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O Papa Leão XIV pediu que o Arcebispo do Rio, dom Orani Tempesta, permaneça à frente da Arquidiocese do Rio por mais dois anos, até a nomeação do seu sucessor. A audiência com o Pontífice foi realizada nessa quinta-feira (7).

O cardeal, ao completar 75 anos de idade, entregou sua renúncia ao Vaticano, conforme as normas do direito canônico. Leão XIV acolheu o pedido de renúncia, mas pediu que o arcebispo do Rio fique no cargo.

O papa manifestou reconhecimento e gratidão pelo serviço prestado por dom Orani ao longo destes anos e pediu que “continue ele conduzindo o povo de Deus com serenidade, generosidade e zelo pastoral”.

O cardeal acolheu a decisão com “espírito de comunhão e renovado compromisso, convidando todo o clero, religiosos, religiosas e fiéis leigos a se unirem em oração e renovado ardor missionário, especialmente neste tempo de júbilo em que a Arquidiocese celebra seu jubileu de 450 anos” .

Nomeação

Dom Orani João Tempesta foi designado cardeal pelo papa Francisco no consistório de 22 de fevereiro de 2014. A cerimônia de criação dos novos cardeais, incluindo Orani, ocorreu na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Nessa época, ele já era Arcebispo do Rio já era arcebispo desde 2009.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar prende homem por furto de motocicleta em Rio Verde
© Tânia Rêgo/Arquivo/Agência Brasil Polícia do Rio prende mais um integrante do assalto ao BC de Fortaleza
© Marcello Casal JrAgência Brasil Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 9 milhões
Nioaque, MS
Atualizado às 12h05
18°
Tempo limpo Máxima: 20° - Mínima:
17°

Sensação

3.37 km/h

Vento

25%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 1 hora Frio não afasta mulheres de ação para inserção de DIU no “Saúde Delas”
Há 2 horas CG 126 anos: Prefeitura realiza entregas e lançamentos no Bandeira na segunda-feira (11)
Há 2 horas Leão XIV mantém Orani Tempesta como arcebispo do Rio por mais 2 anos
Há 3 horas Da quadra vazia às noites cheias de vida: a nova praça que transformou o Alves Pereira
Há 5 horas Mototáxi por aplicativos é tragédia anunciada, diz pesquisador do Ipea
Anúncio
Mais lidas
1
Há 23 horas Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 3 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal
3
Há 6 dias Lula descarta desafiar EUA, mas diz que Brasil não é republiqueta
4
Há 3 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
5
Há 3 dias Relatora vai recomendar aprovação de piso salarial para técnicos em educação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados