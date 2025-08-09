CG 126 anos: Prefeitura realiza entregas e lançamentos no Bandeira na segunda-feira (11)

A Prefeitura de Campo Grande realiza nesta segunda-feira, 11 de agosto, a entrega de importantes obras e o lançamento de novos investimentos na Região Urbana do Bandeira, dentro do calendário alusivo aos 126 anos da Capital.

A cerimônia será a partir das 8h, na Lagoa Itatiaia, no Bairro Tiradentes, e marca um novo momento para a região, com melhorias que vão impactar diretamente na mobilidade, infraestrutura, lazer e qualidade de vida da população.

Entre as entregas, está a conclusão das obras de infraestrutura e pavimentação no Itatiaia, que receberam investimento de R$ 6,2 milhões, com drenagem e calçadas.

A região também recebe a revitalização de diversas praças, ampliando os espaços de lazer, esporte e convivência. Entre elas: Jardim Itamaracá, Rita Vieira, Tiradentes, Jardim das Perdizes, Praça dos Angicos, Cidade Morena e Moreninha IV, todas com nova iluminação pública e, conforme o espaço, pista de caminhada, quadra de areia, academia ao ar livre e playground.

Ainda como parte das comemorações, às 10h será inaugurada a ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Zacarias Vieira de Andrade, no Bairro Rita Vieira. A obra vai beneficiar diretamente 70 crianças dos Grupos 1, 2 e 3. O novo espaço garante mais conforto, segurança e qualidade no atendimento, além de ampliar a oferta de vagas, atendendo a uma demanda histórica da comunidade.

No evento, também serão lançadas obras estratégicas para a região, como:

Pavimentação e drenagem no Jardim Jerusalém

Construção de Espaço Esportivo Comunitário no Parque Jacques da Luz

Construção da USF Perdizes

Revitalização da Praça do Preto Velho

Construção da EMEI Moreninha II

Requalificação da Avenida Bom Pastor – 1ª etapa

Essas ações fazem parte de um amplo pacote de obras e investimentos que totaliza R$ 250 milhões, com mais de 230 iniciativas previstas, incluindo mais de 130 obras entre inaugurações e lançamentos nas sete regiões urbanas e nos dois distritos de Campo Grande.

O conjunto contempla áreas como infraestrutura, educação, saúde, cultura, assistência social e mobilidade urbana, resultado de parcerias entre a gestão municipal, Governo do Estado, Câmara Municipal e bancadas federal e estadual.

Serviço

Entrega do Pacote de Obras e Lançamento de Novos Investimentos – Região do Bandeira

Data: 11 de agosto (segunda-feira)

Horário: 8h

Local: Lagoa Itatiaia – Bairro Tiradentes







