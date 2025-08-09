Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Campo Grande - MS

CG 126 anos: Prefeitura realiza entregas e lançamentos no Bandeira na segunda-feira (11)

A Prefeitura de Campo Grande realiza nesta segunda-feira, 11 de agosto, a entrega de importantes obras e o lançamento de novos investimentos na Reg...

09/08/2025 12h41
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Prefeitura de Campo Grande realiza nesta segunda-feira, 11 de agosto, a entrega de importantes obras e o lançamento de novos investimentos na Região Urbana do Bandeira, dentro do calendário alusivo aos 126 anos da Capital.
A cerimônia será a partir das 8h, na Lagoa Itatiaia, no Bairro Tiradentes, e marca um novo momento para a região, com melhorias que vão impactar diretamente na mobilidade, infraestrutura, lazer e qualidade de vida da população.

Entre as entregas, está a conclusão das obras de infraestrutura e pavimentação no Itatiaia, que receberam investimento de R$ 6,2 milhões, com drenagem e calçadas.

A região também recebe a revitalização de diversas praças, ampliando os espaços de lazer, esporte e convivência. Entre elas: Jardim Itamaracá, Rita Vieira, Tiradentes, Jardim das Perdizes, Praça dos Angicos, Cidade Morena e Moreninha IV, todas com nova iluminação pública e, conforme o espaço, pista de caminhada, quadra de areia, academia ao ar livre e playground.

Ainda como parte das comemorações, às 10h será inaugurada a ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Zacarias Vieira de Andrade, no Bairro Rita Vieira. A obra vai beneficiar diretamente 70 crianças dos Grupos 1, 2 e 3. O novo espaço garante mais conforto, segurança e qualidade no atendimento, além de ampliar a oferta de vagas, atendendo a uma demanda histórica da comunidade.

No evento, também serão lançadas obras estratégicas para a região, como:

  • Pavimentação e drenagem no Jardim Jerusalém
  • Construção de Espaço Esportivo Comunitário no Parque Jacques da Luz
  • Construção da USF Perdizes
  • Revitalização da Praça do Preto Velho
  • Construção da EMEI Moreninha II
  • Requalificação da Avenida Bom Pastor – 1ª etapa

Essas ações fazem parte de um amplo pacote de obras e investimentos que totaliza R$ 250 milhões, com mais de 230 iniciativas previstas, incluindo mais de 130 obras entre inaugurações e lançamentos nas sete regiões urbanas e nos dois distritos de Campo Grande.

O conjunto contempla áreas como infraestrutura, educação, saúde, cultura, assistência social e mobilidade urbana, resultado de parcerias entre a gestão municipal, Governo do Estado, Câmara Municipal e bancadas federal e estadual.

Serviço

Entrega do Pacote de Obras e Lançamento de Novos Investimentos – Região do Bandeira
Data: 11 de agosto (segunda-feira)
Horário: 8h
Local: Lagoa Itatiaia – Bairro Tiradentes



Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Frio não afasta mulheres de ação para inserção de DIU no “Saúde Delas”
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Da quadra vazia às noites cheias de vida: a nova praça que transformou o Alves Pereira
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Campo Grande dá início ao 22º Jogos Municipais dos Idosos na próxima terça-feira (12)
Nioaque, MS
Atualizado às 12h05
18°
Tempo limpo Máxima: 20° - Mínima:
17°

Sensação

3.37 km/h

Vento

25%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 1 hora Frio não afasta mulheres de ação para inserção de DIU no “Saúde Delas”
Há 2 horas CG 126 anos: Prefeitura realiza entregas e lançamentos no Bandeira na segunda-feira (11)
Há 2 horas Leão XIV mantém Orani Tempesta como arcebispo do Rio por mais 2 anos
Há 3 horas Da quadra vazia às noites cheias de vida: a nova praça que transformou o Alves Pereira
Há 5 horas Mototáxi por aplicativos é tragédia anunciada, diz pesquisador do Ipea
Anúncio
Mais lidas
1
Há 23 horas Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 3 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal
3
Há 6 dias Lula descarta desafiar EUA, mas diz que Brasil não é republiqueta
4
Há 3 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
5
Há 3 dias Relatora vai recomendar aprovação de piso salarial para técnicos em educação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados