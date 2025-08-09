CG 126 anos: Prefeitura realiza entregas e lançamentos no Bandeira na segunda-feira (11)

(67) 99142-9066
A Prefeitura de Campo Grande realiza nesta segunda-feira, 11 de agosto, a entrega de importantes obras e o lançamento de novos investimentos na Região Urbana do Bandeira, dentro do calendário alusivo aos 126 anos da Capital.
A cerimônia será a partir das 8h, na Lagoa Itatiaia, no Bairro Tiradentes, e marca um novo momento para a região, com melhorias que vão impactar diretamente na mobilidade, infraestrutura, lazer e qualidade de vida da população.
Entre as entregas, está a conclusão das obras de infraestrutura e pavimentação no Itatiaia, que receberam investimento de R$ 6,2 milhões, com drenagem e calçadas.
A região também recebe a revitalização de diversas praças, ampliando os espaços de lazer, esporte e convivência. Entre elas: Jardim Itamaracá, Rita Vieira, Tiradentes, Jardim das Perdizes, Praça dos Angicos, Cidade Morena e Moreninha IV, todas com nova iluminação pública e, conforme o espaço, pista de caminhada, quadra de areia, academia ao ar livre e playground.
Ainda como parte das comemorações, às 10h será inaugurada a ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Zacarias Vieira de Andrade, no Bairro Rita Vieira. A obra vai beneficiar diretamente 70 crianças dos Grupos 1, 2 e 3. O novo espaço garante mais conforto, segurança e qualidade no atendimento, além de ampliar a oferta de vagas, atendendo a uma demanda histórica da comunidade.
No evento, também serão lançadas obras estratégicas para a região, como:
Essas ações fazem parte de um amplo pacote de obras e investimentos que totaliza R$ 250 milhões, com mais de 230 iniciativas previstas, incluindo mais de 130 obras entre inaugurações e lançamentos nas sete regiões urbanas e nos dois distritos de Campo Grande.
O conjunto contempla áreas como infraestrutura, educação, saúde, cultura, assistência social e mobilidade urbana, resultado de parcerias entre a gestão municipal, Governo do Estado, Câmara Municipal e bancadas federal e estadual.
Serviço
Entrega do Pacote de Obras e Lançamento de Novos Investimentos – Região do Bandeira
Data: 11 de agosto (segunda-feira)
Horário: 8h
Local: Lagoa Itatiaia – Bairro Tiradentes
