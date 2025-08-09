Da quadra vazia às noites cheias de vida: a nova praça que transformou o Alves Pereira

Quando o sol se põe no Alves Pereira, as luzes da quadra de areia se acendem e a praça começa a ganhar vida. Crianças correm de um lado para o outro, adolescentes jogam vôlei, idosos se alongam na academia ao ar livre e vizinhos se reúnem para conversar. Até pouco tempo atrás, essa cena parecia improvável. O espaço que hoje é ponto de encontro da comunidade, por longos anos, era marcado pelo mato alto, pela falta de iluminação e pelo medo de passar por ali.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

“Agora está excelente, tem mais segurança. Todo mundo gostou e elogiou. Antes não tinha quadra, e a gente não podia jogar à noite. Hoje eu venho com o pessoal da igreja para o vôlei, e é uma delícia”, conta a moradora Valquíria Menezes, que há seis anos vive no bairro.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Para Eliane e Elenice Evaristo, que cresceram no Alves Pereira, a diferença vai muito além da estética. “Antes isso aqui era lugar para bandido se esconder. Agora não tem mais isso. A praça está limpa, iluminada, e a guarda sempre passa por aqui. É outro clima, dá vontade de vir, de ficar”, dizem.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

De lixão a arena esportiva

O protético e líder comunitário Antônio Marcos Bogarin, conhecido como Tony, relembra os tempos em que o espaço era um ponto de descarte irregular de lixo. “Aqui era um campo de futebol quando eu era criança. Depois virou um lixão: jogavam sofá velho, animal morto. Foram 23 anos de abandono. Quando me tornei líder comuntário do bairro, coloquei no coração que queria limpar esse campo. Comecei sozinho, depois vieram amigos como a prefeita, escolinha… Hoje é uma arena viva.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Hoje, a praça abriga projetos sociais, culturais e esportivos. Só no campo de terrão, já foram realizados campeonatos com mais de 100 equipes, incluindo times vindos de municípios como Jardim, Bela Vista, Guia Lopes, Miranda e Aquidauana. “O esporte ganhou muita vida aqui. O comércio cresceu ao redor, os ambulantes vendem muito, tem fim de semana com mais de 10 mil pessoas circulando. A praça movimenta toda a região”, reforça Tony.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Evolução que ninguém esperava

Nascido e criado no bairro, o motorista Rogério Martins Dutra, de 38 anos, também acompanhou de perto a degradação e, agora, a transformação do espaço. “Isso aqui era um terreno baldio. Hoje, com iluminação, academia, pista de caminhada… É um sonho. A prefeita Adriane abraçou o projeto.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Para ele, o impacto vai além da estética: “Como pai, é gratidão a Deus. Moro a cinco quadras. Se não fosse essa praça, não teria onde levar meus filhos. Hoje, é o que salva o bairro.”

Mudança de vida

A arena também se tornou palco de um importante projeto cultural. A professora e produtora cultural Kátia Lima da Rosa, há 12 anos, dá aulas de dança voltadas para crianças e adultos da comunidade. “No início, dávamos aula na minha casa. Depois, passamos para a escola e, agora, estamos aqui na praça. Antes era poeira, sem luz,, perigoso. Hoje é iluminado, monitorado. Podemos fazer nossos eventos com segurança e dignidade.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Ela se emociona ao falar sobre o impacto das atividades na vida dos alunos: “Já tiramos alunos da depressão, do mundo do crime, do isolamento social. As pessoas voltam a sorrir, a se arrumar, fazem amigos, mudam de vida. Temos alunos que emagreceram, outros que começaram a se apresentar no palco… É uma transformação real.”

O espaço revitalizado, batizado de Arena Tony Gol, ganhou iluminação pública nova, quadra de areia e academia ao ar livre. Mas, para a comunidade, a transformação é maior: é a retomada da convivência, da tranquilidade e do orgulho pelo bairro.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A prefeita Adriane Lopes, que acompanhou de perto o processo de revitalização, destacou que esses espaços são mais do que obras — são ferramentas para aproximar as pessoas. “A praça é da comunidade. Foi feita para vocês aproveitarem com o amor da avó, a alegria do filho. É um patrimônio coletivo que resgata histórias e cria novas memórias”, disse.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

No Alves Pereira, a revitalização também ganhou um significado especial. A praça recebeu o nome de Lucas Andrade Cardoso, jovem que cresceu ali, jogando vôlei e brincando com os amigos. A mãe, Marilza, se emocionou ao ver a homenagem. “É como manter viva a lembrança dele. Esse lugar agora é um presente para todos nós. Só peço que cuidem com carinho.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O Alves Pereira é apenas uma das 27 praças revitalizadas neste ano se 2025 na região do Anhanduizinho, dentro de um grande pacote de investimentos que também inclui a reforma de unidades de assistência social e a construção de escolas e EMEIs. Mas, para quem vive ali, o impacto vai muito além de números e anúncios: é a mudança no dia a dia, na segurança e no sentimento de pertencimento.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Com cada praça entregue, a cidade ganha um pouco mais de vida — e os bairros voltam a ter espaços onde histórias podem ser vividas de novo, de dia e à noite.