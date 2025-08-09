Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
PM - MS

Polícia Militar prende homem por furto de motocicleta em Rio Verde

Coxim (MS) – A Polícia Militar prendeu, nesta sexta-feira, um homem de 22 anos acusado de furtar uma motocicleta na região central da cidade.A Guar...

09/08/2025 09h28
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Coxim (MS) – A Polícia Militar prendeu, nesta sexta-feira, um homem de 22 anos acusado de furtar uma motocicleta na região central da cidade.

A Guarnição de Serviço foi acionada por um homem de 31 anos que informou ter sua moto furtada na Rua Rio Grande do Sul. De imediato, os policiais militares deslocaram-se até o local e, de posse das características do suspeito e informações sobre seu paradeiro, iniciaram diligências.

Durante as buscas, os militares localizaram o autor com a motocicleta furtada. O homem foi encontrado já em sua residência e recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a delegacia para as demais prividências.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tânia Rêgo/Arquivo/Agência Brasil Polícia do Rio prende mais um integrante do assalto ao BC de Fortaleza
© Marcello Casal JrAgência Brasil Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 9 milhões
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Mão de obra prisional de MS constrói cadeiras de rodas doadas ao Cotolengo e consolida ressocialização
Nioaque, MS
Atualizado às 06h05
Tempo limpo Máxima: 20° - Mínima:

Sensação

1.9 km/h

Vento

82%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 12 minutos Mototáxi por aplicativos é tragédia anunciada, diz pesquisador do Ipea
Há 12 minutos Polícia Militar prende homem por furto de motocicleta em Rio Verde
Há 12 minutos Polícia do Rio prende mais um integrante do assalto ao BC de Fortaleza
Há 12 minutos Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 9 milhões
Há 2 horas Mão de obra prisional de MS constrói cadeiras de rodas doadas ao Cotolengo e consolida ressocialização
Anúncio
Mais lidas
1
Há 18 horas Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 3 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal
3
Há 6 dias Lula descarta desafiar EUA, mas diz que Brasil não é republiqueta
4
Há 2 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
5
Há 2 dias Relatora vai recomendar aprovação de piso salarial para técnicos em educação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados