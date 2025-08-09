Polícia Militar prende homem por furto de motocicleta em Rio Verde

Coxim (MS) – A Polícia Militar prendeu, nesta sexta-feira, um homem de 22 anos acusado de furtar uma motocicleta na região central da cidade.

A Guarnição de Serviço foi acionada por um homem de 31 anos que informou ter sua moto furtada na Rua Rio Grande do Sul. De imediato, os policiais militares deslocaram-se até o local e, de posse das características do suspeito e informações sobre seu paradeiro, iniciaram diligências.

Durante as buscas, os militares localizaram o autor com a motocicleta furtada. O homem foi encontrado já em sua residência e recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a delegacia para as demais prividências.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM