Campo Grande dá início ao 22º Jogos Municipais dos Idosos na próxima terça-feira (12)

Campo Grande será palco, nesta terça-feira (12/8), da abertura oficial do 22º Jogos Municipais dos Idosos – JOMI 2025. A cerimônia está marcada para às 15h, no Centro Municipal de Treinamento Esportivo (CEMTE), e reunirá atletas e equipes de diversas regiões da cidade.

Realizado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), o evento tem como objetivo estimular o convívio social, promover a troca de experiências entre gerações e valorizar a prática esportiva entre pessoas idosas.

Participarão atletas com 60 anos ou mais (ano base 1964), nascidos até 1965. No voleibol adaptado, haverá também a categoria “C”, para participantes de 50 a 59 anos (nascidos entre 1966 e 1975), nas modalidades masculina e feminina.

A edição de 2025 contará com as modalidades: natação, tênis de mesa, damas, atletismo, xadrez, bocha, bozó, dança de salão, dominó, malha, sinuca, truco ponto acima e voleibol adaptado.

Ao todo, 13 equipes estão inscritas, reunindo cerca de 550 participantes.

O diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, destaca que o JOMI é um momento especial para celebrar o esporte e a vitalidade das pessoas idosas. “Os Jogos Municipais dos Idosos mostram que a prática esportiva não tem idade. A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Funesp, tem o compromisso de incentivar e criar oportunidades para que todos possam se manter ativos e integrados à comunidade”, afirma.

