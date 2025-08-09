Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Campo Grande - MS

Campo Grande dá início ao 22º Jogos Municipais dos Idosos na próxima terça-feira (12)

Campo Grande será palco, nesta terça-feira (12/8), da abertura oficial do 22º Jogos Municipais dos Idosos – JOMI 2025. A cerimônia está marcada par...

09/08/2025 07h15
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Campo Grande será palco, nesta terça-feira (12/8), da abertura oficial do 22º Jogos Municipais dos Idosos – JOMI 2025. A cerimônia está marcada para às 15h, no Centro Municipal de Treinamento Esportivo (CEMTE), e reunirá atletas e equipes de diversas regiões da cidade.

Realizado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), o evento tem como objetivo estimular o convívio social, promover a troca de experiências entre gerações e valorizar a prática esportiva entre pessoas idosas.

Participarão atletas com 60 anos ou mais (ano base 1964), nascidos até 1965. No voleibol adaptado, haverá também a categoria “C”, para participantes de 50 a 59 anos (nascidos entre 1966 e 1975), nas modalidades masculina e feminina.

A edição de 2025 contará com as modalidades: natação, tênis de mesa, damas, atletismo, xadrez, bocha, bozó, dança de salão, dominó, malha, sinuca, truco ponto acima e voleibol adaptado.

Ao todo, 13 equipes estão inscritas, reunindo cerca de 550 participantes.

O diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, destaca que o JOMI é um momento especial para celebrar o esporte e a vitalidade das pessoas idosas. “Os Jogos Municipais dos Idosos mostram que a prática esportiva não tem idade. A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Funesp, tem o compromisso de incentivar e criar oportunidades para que todos possam se manter ativos e integrados à comunidade”, afirma.

#ParaTodosVerem A imagem de capa é arquivo e mostra idosos em jogos.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS CG 126 anos: Praça Ary Coelho recebe edição especial do “Cultura Vai à Praça”
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Anhanduizinho avança com obras que transformam mobilidade, lazer e infraestrutura
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Planurb retoma atendimentos em novo endereço nesta segunda-feira (11)
Nioaque, MS
Atualizado às 06h05
Tempo limpo Máxima: 20° - Mínima:

Sensação

1.9 km/h

Vento

82%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 15 minutos Mototáxi por aplicativos é tragédia anunciada, diz pesquisador do Ipea
Há 15 minutos Polícia Militar prende homem por furto de motocicleta em Rio Verde
Há 15 minutos Polícia do Rio prende mais um integrante do assalto ao BC de Fortaleza
Há 15 minutos Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 9 milhões
Há 2 horas Mão de obra prisional de MS constrói cadeiras de rodas doadas ao Cotolengo e consolida ressocialização
Anúncio
Mais lidas
1
Há 18 horas Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 3 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal
3
Há 6 dias Lula descarta desafiar EUA, mas diz que Brasil não é republiqueta
4
Há 2 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
5
Há 2 dias Relatora vai recomendar aprovação de piso salarial para técnicos em educação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados