Mão de obra prisional de MS constrói cadeiras de rodas doadas ao Cotolengo e consolida ressocialização

Com o compromisso de promover a reinserção social de custodiados e, ao mesmo tempo, contribuir com quem mais precisa, a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) uniu solidariedade e ressocialização em mais uma importante ação social.

A instituição realizou, nesta semana, a doação de quatro cadeiras de rodas e uma cadeira de banho ao Cotolengo Sul-Mato-Grossense, entidade filantrópica que atende pessoas com deficiência mental e cognitiva, em Campo Grande.

Os equipamentos foram produzidos com mão de obra prisional no Estabelecimento Penal Masculino de Ivinhema, por meio do projeto “Liberdade sobre Rodas”, que transforma bicicletas apreendidas pela Justiça em novas oportunidades de mobilidade para pessoas em situação de vulnerabilidade. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Agepen, o Rotary Club, a Prefeitura de Ivinhema e a Polícia Civil.

Durante a entrega, representantes da Agepen visitaram as instalações do Cotolengo, conhecendo de perto o trabalho humanitário desenvolvido há quase 30 anos pela instituição.

Participaram da ação o diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini; o diretor de Operações, Flavio Rodrigues; o diretor de Administração e Finanças, Anderson Pimentel; o chefe de Gabinete, Luis Rafael de Melo Alves; e a chefe da Divisão de Trabalho, Elaine Cristina Alencar. Eles foram recepcionados pelo diretor-presidente do Cotolengo, padre Valdeci Marcolino.

O sacerdote expressou profunda gratidão pelas doações e destacou a importância do gesto solidário. Segundo ele, as cadeiras serão utilizadas tanto pelos assistidos quanto emprestadas a famílias que recorrem à instituição em busca de auxílio.

“Esses equipamentos vão fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Somos gratos pela sensibilidade da Agepen em atender essa necessidade”, afirmou.

Atualmente, o Cotolengo acolhe mais de 600 pessoas, com atendimento diário a crianças, jovens e adultos com paralisia cerebral grave e outras sequelas neurológicas, a maioria oriunda de famílias em situação de vulnerabilidade. Dentre os atendidos, 13 adultos vivem em regime de residência terapêutica, recebendo cuidados integrais por não possuírem suporte familiar.

Além da doação, a Agepen também se colocou à disposição para contribuir com outras necessidades da instituição, como a confecção de lençóis, enxovais e a reforma de camas danificadas, utilizando mão de obra prisional.

“Ficamos impressionados com a estrutura do Cotolengo e com a dedicação em oferecer cuidado digno e amoroso aos assistidos. É uma honra poder colaborar com esse trabalho transformador”, destacou o diretor-presidente Rodrigo.

O dirigente reforçou que a iniciativa integra um conjunto de ações sociais promovidas no sistema prisional de Mato Grosso do Sul, que incluem, além da produção de cadeiras de rodas, a doação de pães, hortaliças, absorventes, uniformes, EPIs para hospitais, e a realização de reformas em escolas e instituições assistenciais, sempre com a ocupação produtiva da mão de obra dos reeducandos.

“Mais do que oferecer ocupação produtiva, essas ações refletem o compromisso da Agepen com a dignidade, a solidariedade e a construção de novas possibilidades de vida, tanto para quem está em privação de liberdade quanto para quem é assistido por essas iniciativas, finalizou.

O Cotolengo Sul-Mato-Grossense é aberto a doações e visitas agendadas. Quem quiser ajudar pode obter mais informações pelo telefone (67) 3358-4848.

