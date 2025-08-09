Whats

Turismo de MS marca presença em mais uma edição do ‘Agente Tá On na Estrada’, desta vez em São José do Rio Preto

Reconhecido por promover capacitação e networking entre profissionais do turismo, o ‘Agente Tá On na Estrada’ tem como objetivo valorizar os agente...

09/08/2025 06h12
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Reconhecido por promover capacitação e networking entre profissionais do turismo, o ‘Agente Tá On na Estrada’ tem como objetivo valorizar os agentes de viagens e estimular a promoção dos principais destinos turísticos do Brasil. O agente acontece no próximo dia 21 de agosto em São José do Rio Preto (SP).

Nesta edição, Mato Grosso do Sul se destaca com uma programação voltada à divulgação de seus atrativos turísticos, por meio de palestra e ações estratégicas de relacionamento. A equipe da Fundação de Turismo de MS apresentará aos agentes os diferenciais do estado, com foco em destinos consolidados como Bonito/Serra da Bodoquena e Pantanal, reforçando o protagonismo sul-mato-grossense no cenário nacional do ecoturismo e turismo de natureza.

“Será mais um importante momento de qualificar o trade turístico e gerar oportunidades reais de negócios, além de reforçar nosso compromisso em ampliar a visibilidade de MS como destino de natureza, com experiência únicas e autênticas”, afirma Rogério Chelotti, turismólogo da Fundtur.

Além da programação técnica, o ‘Agente Tá On na Estrada’ contará com rodadas de negócios, sorteios e dinâmicas interativas, reunindo operadoras, redes hoteleiras, companhias aéreas, destinos turísticos e outros prestadores de serviços. A proposta é proporcionar um ambiente dinâmico para o fortalecimento de parcerias e atualização profissional no setor.

Débora Bordin, comunicação Fundtur MS
Foto: @visitmsoficial

