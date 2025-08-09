Whats

Aniversário
Mato Grosso do Sul

Instituto de Meio Ambiente de MS revela novo mascote institucional: quati é escolhido por servidores

Evento celebra a identidade, integração e inovação do InstitutoEm um momento especial de celebração e integração, o Instituto de Meio Ambiente de M...

09/08/2025 06h12
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Evento celebra a identidade, integração e inovação do Instituto

Em um momento especial de celebração e integração, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) apresentou oficialmente, na quarta-feira (6), seu novo mascote institucional: um simpático quati, animal nativo dos biomas sul-mato-grossenses que agora representa as ações educativas e ambientais do órgão.

A cerimônia foi realizada no auditório Shirley Palmeira e marcou o encerramento da campanha interna de escolha do mascote, promovida entre os servidores do Instituto. Durante o evento, também foram premiados os autores das sugestões de nome e lema que conquistaram os votos na enquete.

“Esse momento é muito mais do que a escolha de uma imagem. O mascote representa nossa identidade institucional, os valores e a missão do Imasul. Ele tem um papel estratégico na comunicação com a sociedade, promovendo educação ambiental de forma acessível e envolvente”, destacou o diretor-presidente do Imasul, André Borges.

Comunicação moderna e aproximação com o público

Mais do que um símbolo visual, o mascote terá papel essencial no fortalecimento da imagem institucional e na conexão direta com a população. Ele será presença constante em campanhas educativas, redes sociais, materiais didáticos e, futuramente, em ferramentas digitais de interação com o cidadão.

A proposta é transformar o mascote em um elo entre o Instituto e a sociedade, integrando-o a plataformas online para responder dúvidas frequentes da população sobre os serviços prestados pelo Imasul.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Um personagem com identidade sul-mato-grossense

Com personalidade construída a partir das características culturais e geográficas do estado, o mascote foi apresentado como um personagem com 28 anos, nascido em 6 de agosto, alegre, curioso, conectado à tecnologia e apaixonado pelos biomas sul-mato-grossenses. Filho de pai pantaneiro e mãe descendente de imigrantes da região do Vale do Ivinhema, ele representa a diversidade e a riqueza cultural de Mato Grosso do Sul.

Nas horas vagas, gosta de estar com os amigos, fazer trilhas e praticar arvorismo, além de curtir um bom churrasco, tomar tereré gelado e ouvir música regional.

Importância estratégica

A adoção do mascote institucional cumpre funções estratégicas que fortalecem a atuação do Imasul. Ele simboliza os valores, a missão e a identidade do Instituto, ao mesmo tempo em que aproxima a instituição do público de maneira leve e acessível. Estimula o engajamento em campanhas, eventos e redes sociais, contribui para a divulgação de informações e curiosidades sobre o meio ambiente, e promove a educação e a sensibilização ambiental de forma lúdica. Sua atuação será transversal, alcançando todas as áreas do Instituto.

"Além de ele estar todos os dias aqui, ele anda em grupo — e isso tem tudo a ver com a nossa missão. O quati representa o espírito de coletividade. Assim como ele, nós também protegemos o meio ambiente juntos, em equipe", diz Fania Campos, servidora do Imasul, ao justificar seu voto no quati.

"Todos os animais que estavam na votação têm um significado importante. A arara, por exemplo, tem penas belíssimas e representa nossa fauna. Mas escolhi o quati pela simbologia do bando e porque o desenho dele ficou com uma imagem muito positiva e representativa", comenta Aline Duarte, gestora do CRAS do Imasul, ao falar sua escolha na campanha do mascote.

Gustavo Escobar, Comunicação Imasul

