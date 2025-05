Mato Grosso do Sul reforça posição como importante destino de observação de aves no Avistar Brasil 2025

De 16 a 18 de maio de 2025, Mato Grosso do Sul marca presença no Avistar Brasil, maior encontro dedicado ao turismo de observação de aves na América Latina. O evento, que acontece no Jardim Botânico de São Paulo, reunirá expositores de todo o Brasil e de países vizinhos para promover destinos, pousadas, operadoras de turismo e iniciativas culturais e artísticas ligadas à avifauna e à natureza.

A participação de MS objetiva promover o relacionamento entre empresários do trade turístico sul-mato-grossense e observadores de aves do Brasil e da América Latina e reforça o posicionamento como destino de destaque no ecoturismo, além de ampliar a visibilidade do estado junto ao público especializado em turismo de natureza. Além disso, mais de 20 empresários do setor de aviturismo do estado participarão do evento, incluindo uma caravana organizada pelo Sebrae regional, em parceria com a Fundação de Turismo de MS. Essas ações reforçam o envolvimento público-privado no segmento de observação de aves.

Segundo o diretor de Desenvolvimento do Turismo da Fundtur MS, Geancarlo Merighi, o aviturismo vem se fortalecendo em Mato Grosso do Sul. “Há mais de 10 anos a Fundtur participa do evento Avistar Brasil que, para nós, é uma grande vitrine para mostrar e oferecer aos observadores de aves do Brasil e do mundo o que temos de melhor. Com essa e outras ações de promoção e apoio à comercialização, estamos posicionando nosso estado como um dos principais destinos de observação de aves do país. Também temos investido recursos na divulgação, desenvolvimento de novos produtos e capacitação dos prestadores de serviços deste segmento”.

Entre as ações de MS no evento estão rodadas de negócios para encontros com compradores internacionais qualificados, interessados em conhecer a biodiversidade do estado e firmar parcerias duradouras, palestras, uso de inteligência artificial (desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa e Inovação em Inteligência Artificial de MS) para indicação de aves via QR Code e interação virtual.

Um dos destaques do evento será o lançamento da nova Rota de Observação do Cerrado, que integrará atrativos dos municípios de Costa Rica e Alcinópolis. Em Costa Rica serão contemplados o Parque Nacional das Emas e o Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari, além do Parque Natural Municipal Salto do Sucuriú. Em Alcinópolis, a rota abrangerá o Parque Natural Municipal Templo dos Pilares e o Monumento Natural Municipal Serra do Bom Jardim, reconhecidos pela rica presença de sítios arqueológicos e arte rupestre na região.

No Avistar 2025 também será lançada a nova marca do estado para o segmento, “Isto é Mato Grosso do Sul – Aviturismo”, bem como uma página oficial de observação de aves do estado voltada à divulgação dos biomas, das espécies e de informações turísticas para viajantes.

“O turismo de observação de aves é um dos segmentos mais estratégicos para Mato Grosso do Sul, dada a nossa vasta biodiversidade e a demanda crescente por turismo de natureza. O Avistar Brasil funciona como uma vitrine nacional e internacional para divulgar nosso turismo de natureza”, destaca Edson Moroni, gerente de Estruturação e Inovação da Oferta Turística da Fundtur MS.

Birdwatching em MS

O turismo de observação de aves, ou birdwatching, é um dos segmentos que mais cresce no mundo, impulsionado pela busca por experiências sustentáveis e pelo encantamento com a vida silvestre. Mato Grosso do Sul, com seus quatro biomas — Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica e Chaco — abriga mais de 670 espécies, cerca de 35% da avifauna brasileira, tornando-se referência nesse tipo de turismo.

Mais informações sobre o Avistar Brasil estão disponíveis no site oficial: www.avistarbrasil.com.br

Débora Bordin, Comunicação Funtur

Foto: Simone Mamede