Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul realiza 1ª Jornada Estadual do Patrimônio Cultural

Com o tema “Caminhos de Memória: Territórios, Saberes e Resistências”, a edição 2025 da Jornada Estadual do Patrimônio Cultural de Mato Grosso do S...

09/08/2025 06h12
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Com o tema “Caminhos de Memória: Territórios, Saberes e Resistências”, a edição 2025 da Jornada Estadual do Patrimônio Cultural de Mato Grosso do Sul promove um grande movimento de valorização da memória coletiva, das tradições populares e das expressões culturais que constituem o mosaico identitário do estado.

A iniciativa, realizada pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) em parceria com o IPHAN/MS e o CAU/MS, envolve 14 municípios e contabiliza 51 ações culturais, entre seminários, oficinas, exposições, rodas de conversa, festivais, atividades educativas e apresentações artísticas.

A abertura da programação da Fundação de Cultura de MS será no dia 11 de agosto, às 17h30, no Arquivo Público Estadual, com a Exposição Fotográfica “Erva Mate – Nos tempos dos Ervais por Hélio Serejo”. A exposição traz o acervo do Arquivo Público Estadual, Instituto Histórico e Geográfico de MS e de Helta Barbosa Serejo, numa parceria do acervo de objetos e documentos referentes a Hélio Serejo.

“Esta primeira edição representa um marco histórico para as políticas culturais do Estado. Estamos demonstrando que a preservação do patrimônio cultural pode ser democrática, participativa e transformadora”, afirma Eduardo Mendes Pinto, diretor-presidente da Fundação de Cultura de MS.

O tema deste ano convida à reflexão sobre os percursos históricos e os modos de vida das comunidades sul-mato-grossenses, com ênfase em experiências vividas por povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pantaneiros e urbanos. A erva-mate, símbolo afetivo e culturalmente enraizado no Estado, ganha destaque especial como elo entre memória, trabalho, ritualidade e pertencimento.

“A escolha da erva-mate como fio condutor não foi casual. Ela representa a essência da sociabilidade sul-mato-grossense e conecta diferentes territórios e gerações em torno de uma tradição compartilhada”, afirmam os curadores da exposição Rita Natalia Serenza e Douglas Alves da Silva. A curadoria da exposição que tem como fio condutor a obra de Helio Serejo foi elaborada conjuntamente com o Instituto Histórico e Geográfico de MS, com a jornalista Lu Tanno e a historiadora Madalena Greco, componentes da instituição.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

As ações acontecem em todas as regiões do Estado e são desenvolvidas por instituições públicas, coletivos culturais, universidades, escolas, comunidades tradicionais e artistas locais. Da tradição oral aos processos de pesquisa acadêmica, a programação revela o protagonismo dos territórios e a força da articulação comunitária.

“O que mais nos emociona é ver como as comunidades abraçaram a Jornada. Temos desde o tradicional Festival da Rapadura da comunidade quilombola de Jaraguari até pesquisas acadêmicas da UFMS, todas valorizando nossa diversidade cultural através da mesma iniciativa”, destaca Melly Fátima Goes Sena, diretora de Memória e Patrimônio Cultural da FCMS.

Entre os eixos temáticos abordados, estão os caminhos indígenas e quilombolas, roteiros de fé, festas e oralidades, paisagens culturais pantaneiras, patrimônio arquitetônico e arqueológico, literatura e artes regionais, além da Rota da Erva-Mate como experiência sensorial e de pertencimento.

“A Jornada do Patrimônio de MS durante o mês alusivo ao Patrimônio Cultural é uma forma de trazer o protagonismo para as referências culturais que identificam nossa diversa e rica sociedade sul-mato-grossense, seja por meio da valorização e promoção do patrimônio material e/ou imaterial, pela forte presença da participação social, bem como nas ações de educação patrimonial, que é a base de todo o trabalho em defesa da preservação do legado cultural para as gerações futuras”, diz João Santos, superintendente do IPHAN/MS.

A Jornada se consolida como um espaço anual de escuta, mobilização e visibilidade do patrimônio cultural sul-mato-grossense, fortalecendo políticas públicas e promovendo conexões entre poder público, sociedade civil e comunidades locais.

A programação completa vai ser divulgada nos próximos dias.

Comunicação Setesc
Foto: Ricardo Gomes

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Agendão: fim de semana vem com Festival do Sobá, Retrocar MS, Parada LGBTQIAPN+ e Expoac
Divulgação Adeus, Arlindo Cruz: o poeta do samba que emocionou o Brasil com sua voz e sua fé
Foto: Divulgação “Olho D’Água” chega a Nioaque com realidade virtual, arte e cinema ao ar livre, tudo de graça!
Nioaque, MS
Atualizado às 06h05
Tempo limpo Máxima: 20° - Mínima:

Sensação

1.9 km/h

Vento

82%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 44 minutos Turismo de MS marca presença em mais uma edição do ‘Agente Tá On na Estrada’, desta vez em São José do Rio Preto
Há 44 minutos Polícia Científica participa de capacitação do MPMS sobre inovações na perícia e no Sistema Nacional de Balística
Há 44 minutos Mato Grosso do Sul realiza 1ª Jornada Estadual do Patrimônio Cultural
Há 44 minutos Instituto de Meio Ambiente de MS revela novo mascote institucional: quati é escolhido por servidores
Há 44 minutos Saúde mental no cárcere: Agepen inaugura espaço terapêutico e lança projeto de cuidado humanizado na Gameleira 2
Anúncio
Mais lidas
1
Há 15 horas Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 3 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal
3
Há 6 dias Lula descarta desafiar EUA, mas diz que Brasil não é republiqueta
4
Há 2 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
5
Há 2 dias Relatora vai recomendar aprovação de piso salarial para técnicos em educação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados