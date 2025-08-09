Whats

Mato Grosso do Sul

Polícia Científica participa de capacitação do MPMS sobre inovações na perícia e no Sistema Nacional de Balística

A PCiMS (Polícia Científica de Mato Grosso do Sul), por meio do IC (Instituto de Criminalística), participou sexta-feira (8) do curso “Inovações na...

09/08/2025 06h12
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A PCiMS (Polícia Científica de Mato Grosso do Sul), por meio do IC (Instituto de Criminalística), participou sexta-feira (8) do curso “Inovações nas Perícias de Local e o Sistema Nacional de Balística”, promovido pelo MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), por meio da ESMP-MS (Escola Superior) e do Nojúri (Grupo de Atuação Especial do Tribunal do Júri). O evento foi realizado no auditório da PGJ (Procuradoria-Geral de Justiça), em Campo Grande, e reuniu membros e assessores jurídicos do MPMS.

Com três horas de duração, a capacitação apresentou avanços tecnológicos e metodológicos aplicados às perícias de locais de crime e detalhou o funcionamento do  SINAB (Sistema Nacional de Análise  Balística),  ferramenta que compara projéteis e estojos de munição, permitindo identificar armas de fogo utilizadas em crimes e cruzar informações entre os estados.

A programação contou com palestras do diretor do IC, Emerson Lopes dos Reis, da chefe do Núcleo de Perícias Externas, Thayla Caroline de Arruda Venâncio, e da chefe do Núcleo de Balística Forense, Karina Rébulla Laitart. Entre os temas abordados estiveram as inovações tecnológicas aplicadas à perícia criminal, práticas de atuação em locais de crime com uso de scanner 3D e a participação de Mato Grosso do Sul no Banco Nacional de Perícias Balísticas.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

“As inovações tecnológicas que têm ocorrido nos últimos tempos na Polícia Científica devem ser compartilhadas com outras instituições que utilizam nosso trabalho, como forma de integração e atuação conjunta no combate à criminalidade no Estado de MS. O MP desempenha um papel fundamental na persecução penal, de forma que conhecer de perto o trabalho do perito criminal facilita a interpretação dos resultados das perícias realizadas nas investigações criminais”, destacou Emerson Lopes dos Reis.

Para o promotor de Justiça substituto Guilermo Timm Rocha, que atua em Amambai, “importante também é estreitar laços com os peritos criminais, porque muitas vezes eles são os olhos do Ministério Público, principalmente nas cenas de crime. Então é muito importante essa ponte. Foi um curso muito proveitoso”.

A participação da PCiMS, por meio do IC, reforça a importância da integração com o MPMS, fortalecendo a troca de conhecimento técnico e a atuação conjunta em investigações criminais.

Maria Ester Rossoni, Comunicação PCi-MS
*com informações e fotos do MPMS

