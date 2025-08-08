CG 126 anos: Praça Ary Coelho recebe edição especial do “Cultura Vai à Praça”

Nesta sexta-feira (08), a partir das 17h30, a Praça Ary Coelho será palco de uma edição especial do projeto Cultura Vai à Praça, em comemoração aos 126 anos de Campo Grande. A ação, promovida pela Prefeitura Municipal, integra a programação festiva que movimenta a cidade durante todo o mês de agosto.

A abertura ficará por conta da Banda da Associação Juliano Varela, que dará início à programação com um repertório especial para o público presente.

Na sequência, o brilho e a energia das escolas de samba da Capital tomarão conta do centro da cidade, levando para a Praça Ary Coelho toda a alegria do carnaval, com desfiles, fantasias, música, dança e muita animação — uma verdadeira experiência de samba no coração da cidade.

O público também poderá aproveitar a feira de artesanato e as opções de gastronomia regional, reunindo sabores e saberes que valorizam artistas e empreendedores locais.

Mais do que um evento, o Cultura Vai à Praça é um convite à convivência e à ocupação dos espaços públicos por meio da arte e da cultura. Nesta edição especial, o objetivo é justamente esse: reunir moradores e visitantes para celebrar Campo Grande e tudo o que ela representa.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra o chafariz da praça.