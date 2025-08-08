Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Campo Grande - MS

CG 126 anos: Praça Ary Coelho recebe edição especial do “Cultura Vai à Praça”

Nesta sexta-feira (08), a partir das 17h30, a Praça Ary Coelho será palco de uma edição especial do projeto Cultura Vai à Praça, em comemoração aos...

08/08/2025 22h36
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Nesta sexta-feira (08), a partir das 17h30, a Praça Ary Coelho será palco de uma edição especial do projeto Cultura Vai à Praça, em comemoração aos 126 anos de Campo Grande. A ação, promovida pela Prefeitura Municipal, integra a programação festiva que movimenta a cidade durante todo o mês de agosto.

A abertura ficará por conta da Banda da Associação Juliano Varela, que dará início à programação com um repertório especial para o público presente.

Na sequência, o brilho e a energia das escolas de samba da Capital tomarão conta do centro da cidade, levando para a Praça Ary Coelho toda a alegria do carnaval, com desfiles, fantasias, música, dança e muita animação — uma verdadeira experiência de samba no coração da cidade.

O público também poderá aproveitar a feira de artesanato e as opções de gastronomia regional, reunindo sabores e saberes que valorizam artistas e empreendedores locais.

Mais do que um evento, o Cultura Vai à Praça é um convite à convivência e à ocupação dos espaços públicos por meio da arte e da cultura. Nesta edição especial, o objetivo é justamente esse: reunir moradores e visitantes para celebrar Campo Grande e tudo o que ela representa.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra o chafariz da praça.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Anhanduizinho avança com obras que transformam mobilidade, lazer e infraestrutura
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Planurb retoma atendimentos em novo endereço nesta segunda-feira (11)
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS CG 126 anos: Anhanduizinho avança com obras que transformam mobilidade, lazer e infraestrutura
Nioaque, MS
Atualizado às 21h05
14°
Tempo limpo Máxima: 19° - Mínima: 13°
13°

Sensação

2.99 km/h

Vento

66%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 36 minutos Missão internacional: MS olha ‘além do horizonte’ na Índia e avança em setores estratégicos para o Estado
Há 36 minutos CG 126 anos: Praça Ary Coelho recebe edição especial do “Cultura Vai à Praça”
Há 36 minutos Anhanduizinho avança com obras que transformam mobilidade, lazer e infraestrutura
Há 36 minutos Planurb retoma atendimentos em novo endereço nesta segunda-feira (11)
Há 36 minutos CG 126 anos: Anhanduizinho avança com obras que transformam mobilidade, lazer e infraestrutura
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 horas Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 2 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal
3
Há 5 dias Lula descarta desafiar EUA, mas diz que Brasil não é republiqueta
4
Há 2 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
5
Há 2 dias Relatora vai recomendar aprovação de piso salarial para técnicos em educação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados