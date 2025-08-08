Missão internacional: MS olha ‘além do horizonte’ na Índia e avança em setores estratégicos para o Estado

Relações comerciais de exportação de grãos e celulose, temáticas como transformação digital e agrotecnologia, e inúmeras outras possibilidades na área de ciência, tecnologia e inovação marcaram os três primeiros dias da Missão Internacional à Ásia. Começando pela Índia, especificamente na cidade de Mumbai, os encontros realizados alinharam questões estratégicas para os dois lados: sul-mato-grossenses e indianos.

Gigantes globais como a fabricante de equipamentos agrícolas Mahindra e o conglomerado Tata Group foram visitados e apresentados para os potenciais de Mato Grosso do Sul como um lugar totalmente apto para receber novos negócios, atraindo assim o investidores internacionais para aqui ampliarem seus empreendimentos - gerando emprego, renda e desenvolvimento local.

Fora isso, o grupo sul-mato-grossense conversou com outros empresários, como ocorreu durante o Fórum LIDE Brasil-Índia, apresentando todos os aspectos que fazem de Mato Grosso do Sul um ambiente propício para receber tais investimentos privados. Outro ponto importante tratado foram parcerias acadêmicas na área ciência, tecnologia e inovação.

"Foi uma série de agendas, mais de sete em apenas três dias. Quero destacar a visita ao conglomerado Tata Group. Eles têm uma área de consultoria e inovação, e irão visitar o Mato Grosso do Sul em breve para que possam levar ao nosso Estado serviços de tecnologia tanto para atender à iniciativa privada, quanto a pública. O balanço é que foi produtivo todas as possibilidades que encontramos na Índia", explica o governador Eduardo Riedel.

Sediado em Mumbai, o Tata Group atua em diversos setores, entre eles tecnologia da informação, aço, automóveis,energia, entre outros. Considerado o maior grupo empresarial privado da Índia em capitalização de mercado e receita, seu braço de tecnológia é a TCS (Tata Consultancy Services), que trabalha com foco na inovação mercadológica.

"Além de toda questão de mercado, de negócios que estão aí já postos, Mato Grosso do Sul vai se beneficiar por esta porta que se abriu. A gente leva um grande desafio, que é guiar, conduzir toda a transformação que se oportuniza a partir daqui", conclui o governador.

A Missão Internacional à Ásia continua, tendo agora como destino o Japão. Lá, até terça-feira (12) questões essenciais para o desenvolvimento sustentável econômico e social do Estado seguem como o pilar das tratativas com representantes governamentais e empresariais. Depois, a última parada na Ásia será Singapura, onde a comitiva segue até quinta-feira (14). A chegada ao Mato Grosso do Sul está prevista para acontecer na manhã de sábado (16).

Otimismo e atenção às necessidades

Presidente da Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), Sérgio Longen também participa da Missão e afirma ter encerrado a passagem pela Índia com otimismo, considerando um passo importante o feito até aqui. Ele avalia ainda a necessidade de ajustes nas empresas locais, na área da reforma tributária.

"Será um avanço muito importante. Também temos muito a avançar a partir dessa Missão na área de tecnologia de futuro. Existe aí uma forma de boa contribuição para as empresas brasileiras, em especial as sul-mato-grossenses", comenta Longen sobre o trabalho.

Outro participante da Missão é o secretário de Desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, Jaime Verruck. Ele destaca avanços na discussão sobre o mercado da celulose e também na área de grãos, onde ele avalia que existe uma "evidente necessidade" da Índia por importação desses produtos - que por vocação são carros-chefe de Mato Grosso do Sul.

"Nosso Estado está entrando agora na linha da celulose solúvel, e a Índia é um grande importador deste produto. Esse é um ponto. Outro é a necessidade dos indianos em importar grãos. Então eu acho que em um primeiro trabalho, de buscar novos mercados, temos boas possibilidades de aumentar a participação da economia de Mato Grosso do Sul nas exportações para a Índia", frisa o secretário estadual ao falar da Missão.

Desenvolvimento constante

Verruck ainda completa que as tratativas realizadas até ali também "mostravam claramente o quanto essa integração de ciência e tecnologia, tanto para o agronegócio como para a área de inovação, também pode contribuir para o desenvolvimento do Estado".

Já o presidente da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), deputado estadual Gerson Claro, destaca a oportunidade apresentada ao Estado. "Nós vivemos uma transformação, mas não basta a gente só acompanhar a transformação, a gente tem que ter coragem de fazer as mudanças que a nossa sociedade precisa", finaliza o parlamentar.

Nyelder Rodrigues e Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Ascom Fiems

