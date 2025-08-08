CG 126 anos: Anhanduizinho avança com obras que transformam mobilidade, lazer e infraestrutura

A Prefeitura de Campo Grande levou, nesta sexta-feira (8), um conjunto de obras e investimentos que vão transformar a mobilidade, ampliar a infraestrutura e oferecer novos espaços de lazer para a região do Anhanduizinho. A prefeita Adriane Lopes fez as entregas durante evento realizado na Arena Tony Goll, na Praça do Bairro Alves Pereira, que foi inaugurada após a revitalização que mudou o cenário da região.

Essas entregas fazem parte da programação do calendário alusivo aos 126 anos de Campo Grande e inclui desde pavimentação e drenagem até a revitalização de uma série de áreas públicas.

Entre os destaques está o lançamento da obra de pavimentação e drenagem do Jardim Botafogo, que dará continuidade ao trabalho realizado na Rua dos Gonçalves. Em 2024, foi concluída a drenagem e pavimentação no trecho entre a Rua Ana Luísa de Souza e a Avenida Guaicurus. Agora, a nova etapa contempla as ruas Rio Oranges, Joana D’Arc, dos Gonçalves e Filinto Muller.

O projeto prevê pavimentação e drenagem no trecho que falta da Rua Joana D’Arc — entre o Cemitério Memorial Park e a Rua dos Gonçalves — o que ajudará a desafogar o trânsito da Rua Ana Luísa de Souza. A ligação da Avenida Guaicurus à Avenida Filinto Muller também reduzirá o fluxo na Rua da Divisão, enquanto as obras de drenagem vão contribuir para diminuir os alagamentos nessa via. O investimento é de aproximadamente R$ 10,5 milhões, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Na área de esporte e lazer, estão sendo entregues 27 praças na região, como as do Centenário, Iracy Coelho e Paulo Coelho Machado, que receberam iluminação pública, pista de caminhada, academia ao ar livre e, em alguns casos, quadra de areia.

A prefeita Adriane Lopes destaca a importância de ouvir a população e levar os serviços para os bairros.“Esta é uma gestão que escuta o povo, caminha pelos bairros e leva os serviços até a comunidade. Sabemos que ainda há muito a fazer, porque ouvimos todas as lideranças que trazem o recado da população, direto da comunidade e das ruas. Estamos nessa região executando obras de asfalto no Ramez Tebet e também lançando obras como a pavimentação do Jardim Botafogo, além de melhorias na assistência social e na educação”, afirmou.

Ela reforçou que as entregas serão concentradas durante todo o mandato. “Estamos realizando entregas já no primeiro ano de gestão. Em apenas sete meses, mais de R$ 250 milhões estão sendo nvestidos em Campo Grande para garantir mais qualidade de vida à nossa Capital.”

Entre os lançamentos na área da educação estão a construção da EMEI Jardim Nashville, da EMEI Jardim Colorado e da Escola de Tempo Integral no Jardim Paris, que juntas vão gerar mais de 1.200 novas vagas. Também foram lançadas as obras do Centro Comunitário Pela Vida (Convive) e do CAPS Infanto-Juvenil no Guanandi.

Na área da assistência social, a região já recebeu a reforma do CRAS Canguru, e em breve será entregue a reforma do CRAS Botafogo.

A vice-prefeita e secretária de Assistência Social, Camilla Nascimento, destacou o empenho das secretarias para viabilizar os lançamentos e entregas.“É uma entrega para Campo Grande, um investimento no futuro da nossa gente. E é isso que queremos cada vez mais. Assim serão também os próximos anos, sempre em prol da nossa cidade.”

Uma das lideranças comunitárias da região, a Juraci do Jardim Macapá, comemorou a entrega da nova praça do bairro. “Em nome do Jardim Macapá, quero agradecer o olhar por nossa comunidade. Nós cuidamos desse bem: nossa praça é um modelo da região, sempre limpa, fruto do nosso esforço. Corremos atrás, orientamos as crianças para cuidarem do espaço e, às vezes, até enfrentamos resistência — mas não desistimos.”

O líder comunitário do Alves Pereira, Tony Gol — responsável pela criação da arena que leva seu nome — ressaltou que o espaço se tornou referência até para cidades do interior, por conta dos campeonatos de futebol amador que reúnem times da Capital e de municípios como Bela Vista, Jardim, Guia Lopes e Miranda. A Arena recebeu melhorias da Prefeitura e hoje conta com pista de caminhada, academia ao ar livre, quadra de areia, iluminação e arquibancada.

“Tem gente de outras cidades vindo conhecê-la para usar como modelo. Antes, aqui era ponto de tráfico, tanto na esquina de cima quanto na de baixo. Não foi fácil transformar essa realidade. Hoje, a Arena é conhecida como ‘a mais charmosa do MS’ e também como ‘arena da família’, por ser um espaço que reúne muitas famílias.”

O secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli, destacou o impacto social dessas obras.“As praças e espaços como este aqui do Alves Pereira têm um significado enorme, porque resgatam a oportunidade e a capacidade de fortalecer o convívio familiar. É oferecer um local onde filhos, mães e avós possam estar juntos, integrados em um ambiente saudável.”

O evento contou ainda com a presença dos vereadores; representando o Governo do Estado, o secretário da Casa Civil Markito Perez; deputado estadual Lídio Lopes, representando a Assembleia Legislativa; além de secretários municipais e a comunidade da região.

