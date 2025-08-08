Planurb retoma atendimentos em novo endereço nesta segunda-feira (11)

A Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) informa que retornará os atendimentos ao público externo nesta segunda-feira (11) na nova sede da Autarquia, localizada na Avenida Calógeras, 356 – entrada pela Rua Dr. Mário Corrêa.

Neste ano, a Agência completa 30 anos de instituição e a mudança de endereço faz parte da modernização dos serviços prestados pela Planurb, bem como disponibilizar ao cidadão um espaço mais confortável e de fácil acesso.

“Nestes 30 anos, a Planurb acompanhou o processo de crescimento e dinamização da cidade. A Campo Grande de hoje é diferente da Campo Grande de 30 anos atrás. Estamos modernizando processos e dando celeridade as demandas apresentadas pelos campo-grandenses”, destacou a Diretora-Presidente da Planurb, Berenice Maria Jacob Domingues.

A Planurb relembra que o atendimento ao público externo ocorre das 8h às 16h, sem interrupção no horário de almoço.

#ParaTodosVerem A imagem de capa é uma arte gráfica com fundo azul citando novo endereço.