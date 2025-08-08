Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Campo Grande - MS

Ação com foco na prevenção da gravidez na adolescência insere mais de 90 DIUs

Uma ação focada na prevenção à gravidez na adolescência garantirá a inserção de Dispositivos Intra Uterinos (DIUs) em cerca de 90 pacientes em idad...

08/08/2025 21h31
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Uma ação focada na prevenção à gravidez na adolescência garantirá a inserção de Dispositivos Intra Uterinos (DIUs) em cerca de 90 pacientes em idade reprodutiva e que possuam vida sexual ativa. A ação acontecerá neste sábado (09) no Centro Especializado Municipal II, o Saúde Delas.

“Apesar de, em números absolutos, Campo Grande estar abaixo da média nacional quando se trata de gravidez na adolescência, temos regiões de vulnerabilidade socioeconômica que apresentam altos índices de atendimentos a meninas entre 10 e 19 anos que estão gestantes”, explica a superintendente da rede de atenção à saúde, Ana Paula Resende.

As equipes das unidades que atendem a essas regiões realizaram uma busca ativa para identificar as mulheres que tinham interesse no dispositivo ou que utilizavam outros métodos contraceptivos de menor duração, como injeções hormonais ou o anticoncepcional oral.

“Mesmo com a ação sendo direcionada para adolescentes, o dispositivo está sendo ofertado para toda a população feminina em idade reprodutiva e com vida sexual ativa”, conclui a superintendente.

Dentre as unidades que apresentam o maior número de atendimentos a adolescentes gestantes, estão:

  • USF Jardim Noroeste
  • USF Moreninhas III
  • USF Serradinho
  • USF Paulo Coelho
  • USF Los Angeles
  • CF Portal Caiobá
  • CF Iracy Coelho
  • USF Coophavilla
  • USF Mário Covas
  • USF Aero Rancho

Por que o DIU de cobre?

O Dispositivo Intrauterino de cobre é uma opção contraceptiva não hormonal, que oferece proteção de até 10 anos, sendo indicado tanto para mulheres com filhos quanto para aquelas que ainda não são mães. É um método seguro, reversível, gratuito.

A inserção será realizada por profissionais capacitados e com o suporte da ultrassonografia para acompanhamento imediato, garantindo conforto e segurança às mulheres atendidas.

Os atendimentos iniciam às 7h30 e será feito para as mulheres que agendaram a inserção via link e confirmaram via atendimento telefônico.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra profissional mostrando um DIU.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS CG 126 anos: Praça Ary Coelho recebe edição especial do “Cultura Vai à Praça”
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Anhanduizinho avança com obras que transformam mobilidade, lazer e infraestrutura
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Planurb retoma atendimentos em novo endereço nesta segunda-feira (11)
Nioaque, MS
Atualizado às 21h05
14°
Tempo limpo Máxima: 19° - Mínima: 13°
13°

Sensação

2.99 km/h

Vento

66%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 20 minutos Missão internacional: MS olha ‘além do horizonte’ na Índia e avança em setores estratégicos para o Estado
Há 20 minutos CG 126 anos: Praça Ary Coelho recebe edição especial do “Cultura Vai à Praça”
Há 20 minutos Anhanduizinho avança com obras que transformam mobilidade, lazer e infraestrutura
Há 20 minutos Planurb retoma atendimentos em novo endereço nesta segunda-feira (11)
Há 20 minutos CG 126 anos: Anhanduizinho avança com obras que transformam mobilidade, lazer e infraestrutura
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 horas Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 2 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal
3
Há 5 dias Lula descarta desafiar EUA, mas diz que Brasil não é republiqueta
4
Há 2 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
5
Há 2 dias Relatora vai recomendar aprovação de piso salarial para técnicos em educação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados