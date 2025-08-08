Ação com foco na prevenção da gravidez na adolescência insere mais de 90 DIUs

Uma ação focada na prevenção à gravidez na adolescência garantirá a inserção de Dispositivos Intra Uterinos (DIUs) em cerca de 90 pacientes em idade reprodutiva e que possuam vida sexual ativa. A ação acontecerá neste sábado (09) no Centro Especializado Municipal II, o Saúde Delas.

“Apesar de, em números absolutos, Campo Grande estar abaixo da média nacional quando se trata de gravidez na adolescência, temos regiões de vulnerabilidade socioeconômica que apresentam altos índices de atendimentos a meninas entre 10 e 19 anos que estão gestantes”, explica a superintendente da rede de atenção à saúde, Ana Paula Resende.

As equipes das unidades que atendem a essas regiões realizaram uma busca ativa para identificar as mulheres que tinham interesse no dispositivo ou que utilizavam outros métodos contraceptivos de menor duração, como injeções hormonais ou o anticoncepcional oral.

“Mesmo com a ação sendo direcionada para adolescentes, o dispositivo está sendo ofertado para toda a população feminina em idade reprodutiva e com vida sexual ativa”, conclui a superintendente.

Dentre as unidades que apresentam o maior número de atendimentos a adolescentes gestantes, estão:

USF Jardim Noroeste

USF Moreninhas III

USF Serradinho

USF Paulo Coelho

USF Los Angeles

CF Portal Caiobá

CF Iracy Coelho

USF Coophavilla

USF Mário Covas

USF Aero Rancho

Por que o DIU de cobre?

O Dispositivo Intrauterino de cobre é uma opção contraceptiva não hormonal, que oferece proteção de até 10 anos, sendo indicado tanto para mulheres com filhos quanto para aquelas que ainda não são mães. É um método seguro, reversível, gratuito.

A inserção será realizada por profissionais capacitados e com o suporte da ultrassonografia para acompanhamento imediato, garantindo conforto e segurança às mulheres atendidas.

Os atendimentos iniciam às 7h30 e será feito para as mulheres que agendaram a inserção via link e confirmaram via atendimento telefônico.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra profissional mostrando um DIU.