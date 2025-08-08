Whats

Aniversário
Legislativo - MS

Caravina destaca importância da advocacia em sessão solene na ALEMS

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou, na noite de quinta-feira (7), a tradicional sessão solene de entrega da Medalha do Mérito ...

08/08/2025 21h31
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou, na noite de quinta-feira (7), a tradicional sessão solene de entrega da Medalha do Mérito Advocatício Jorge Antônio Siufi. A honraria reconhece profissionais do Direito que se destacam pela competência, ética e compromisso com a justiça em todo o Estado.

Com a presença de autoridades dos três Poderes, representantes da OAB, do Ministério Público, prefeitos, vereadores e familiares dos homenageados, a cerimônia reforçou o papel fundamental da advocacia na construção de uma sociedade justa e democrática.

O deputado estadual Caravina (PSDB) presente na solenidade, destacou a importância do reconhecimento à categoria:

“Cada homenageado carrega uma história de dedicação e compromisso com a justiça. Entregar essa medalha é reconhecer não apenas a competência, mas também a coragem e responsabilidade de lutar pelos direitos do cidadão. Esses profissionais fortalecem a democracia e contribuem para o desenvolvimento do nosso Estado.”

Entre os agraciados da noite esteve o advogado João Henrique Guedes, assessor jurídico do Gabinete do Deputado Caravina, reconhecido por sua atuação e contribuição à advocacia sul-mato-grossense.

A comenda foi instituída pela Resolução 43/2012 e leva o nome de Jorge Antônio Siufi, personalidade histórica na advocacia de Mato Grosso do Sul, defensor público da União, ex-presidente da OAB, professor, escritor e autor da letra do Hino de Mato Grosso do Sul.

A sessão foi conduzida pelo deputado Lidio Lopes, proponente da honraria, e contou com a presença dos familiares de Jorge Siufi, em uma noite marcada por emoção e reconhecimento.

