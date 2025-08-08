Whats

Campo Grande - MS

Plantão tem dois pontos de vacinação contra gripe nesse sábado

Acontece neste sábado (09) o plantão de vacinação contra a gripe em dois pontos diferentes da Capital. A ação tem o objetivo de facilitar o acesso ...

08/08/2025 21h31
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Acontece neste sábado (09) o plantão de vacinação contra a gripe em dois pontos diferentes da Capital. A ação tem o objetivo de facilitar o acesso ao imunizante, principalmente à população que não consegue procurar por uma unidade de saúde durante a semana.

Pela manhã, a vacinação acontece das 8h às 14h no corredor central do camelódromo. “Esses pontos itinerantes estão sendo instalados em regiões de grande circulação de pessoas, justamente para atender a quem aproveita o final de semana para resolver pendências do dia a dia”, explica a superintendente de vigilância em saúde e ambiente, Veruska Lahdo.

Já no período da tarde e início da noite, das 14h às 20h, a vacinação está disponível na Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas, pela entrada da Rua Antônio Maria Coelho.

A vacina segue disponível em todas as 74 unidades de saúde da Capital, conforme o horário de funcionamento das salas de vacina, que está disponível neste link .

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra mulher sendo vacinada.

