Zeca do PT homenageia advogado tributário e ativista jurídico em sessão solene da Alems

O deputado estadual e ex-governador Zeca do PT, representado por seu assessor parlamentar e jurídico Coronel Ezequiel Martins, homenageou o advogad...

08/08/2025 20h27
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

O deputado estadual e ex-governador Zeca do PT, representado por seu assessor parlamentar e jurídico Coronel Ezequiel Martins, homenageou o advogado João Antônio Argirin de Figueiredo com a entrega da Medalha do Mérito Advocatício “Jorge Antônio Siufi”.

A homenagem ocorreu em sessão solene na noite dessa quinta-feira (7), no Plenário Deputado Júlio Maia da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems). A solenidade celebrou o Dia do Advogado, data comemorada anualmente em 11 de agosto.

Graduado pela Universidade Católica Dom Bosco, João Antônio Argirin de Figueiredo é especialista em Direito Tributário e ativista jurídico. Desde 2021, João é sócio da Argirin de Figueiredo Sociedade Individual de Advocacia e foi presidente da Comissão de Acadêmicos e Estagiários de Apoio ao Estudante na Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul (OAB-MS) de 2015 a 2022.

Entre os anos de 2020 e 2022, João também foi presidente da Associação dos Novos Advogados de Mato Grosso do Sul, onde atuou pela criação do Piso Salarial da Advocacia. João Argirin também obteve destaque na Escola da Nova Advocacia e Organização de Eventos Jurídicos, onde foi presidente.

Honraria

Instituída pela Resolução 43/2012, a Medalha do Mérito Advocatício “Jorge Antônio Siufi” tem o objetivo de homenagear advogados que se destacam em sua área de atuação.

