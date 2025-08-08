Whats

Aniversário
Legislativo - MS

Propostas do Poder Judiciário reorganizam serviços extrajudiciais de três comarcas

Tramitam na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) três matérias, de autoria do Poder Judiciário, com o objetivo de reorganização dos...

08/08/2025 20h27
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Projetos encaminhados por outros Poderes são lidos em plenário e votados, posteriormente
Projetos encaminhados por outros Poderes são lidos em plenário e votados, posteriormente

Tramitam na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) três matérias, de autoria do Poder Judiciário, com o objetivo de reorganização dos serviços extrajudiciais nas referidas comarcas. As propostas seguem para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). O Projeto de Lei 197/2025  dispõe sobre a reorganização das serventias notariais e de registros na comarca de Glória de Dourados, mediante desacumulação e acumulação.

Já o  Projeto de Lei 198/2025 dispõe sobre a reorganização das serventias notariais e de registros na sede da comarca de Cassilândia, também mediante desacumulação e acumulação, sendo a transmissão do acervo dos serviços desacumulados e acumulados regulamentada pelo Provimento/CGJ 108, de 4 de junho de 2014. E o  Projeto de Lei 199/2025 dispõe sobre a reorganização das serventias notariais e de registros na sede da comarca de Rio Verde de Mato Grosso, mediante desacumulação e acumulação com transmissão do acervo dos serviços desacumulados e acumulados será regulamentada pelo Provimento/CGJ 108/2014.

“Aprovado pelo Órgão Especial deste Tribunal, em cumprimento ao Regimento Interno do Tribunal de Justiça, segue também comparativo da situação anterior e da situação reorganizada dos serviços extrajudiciais dos referidos municípios, para facilitar a análise, em cada comarca”, traz as justificativas das propostas. 

