Polícia Civil prende em flagrante suspeito de homicídio Ponta Porã

Na data de ontem (11), a Polícia Civil, por intermédio da Seção de Investigação Geral (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã, prendeu em flagrante M.M.S., 25 anos, conhecido pelos vulgos “Maranhão” ou “Loucão”, suspeito de envolvimento na morte de um homem cujo corpo foi encontrado carbonizado em uma área de mata na região da Favelinha. O local, frequentado por usuários de drogas, carece de câmeras de segurança, o que dificultou as investigações iniciais.

O caso avançou após uma testemunha ser localizada pelos investigadores. A testemunha relatou ter visualizado o suspeito e a vítima juntos na madrugada do crime e afirmou que o suspeito havia declarado sua intenção de matar a vítima, alegando que ela seria estupradora de criança, algo que, segundo o suspeito, não é aceito na região.

Em interrogatório, o suspeito afirmou que conhecia a vítima, mas não sabia quem ele realmente era, nem seu nome. Relatou que ambos costumavam reciclar materiais juntos e, ocasionalmente, usavam crack. No sábado (10), os dois foram até uma “boca de fumo” para comprar drogas, mas a negociação não foi concluída. Durante a permanência no local, segundo o suspeito, a vítima começou a fazer declarações desconexas, incluindo que havia estuprado e matado uma menina em uma cidade do estado de São Paulo, além de proferir outras falas ofensivas.

O suspeito declarou que ficou indignado com as falas da vítima e afirmou que saiu do local, deixando-a acompanhada por outras pessoas. Posteriormente, soube que o corpo da vítima havia sido encontrado carbonizado. Ele negou ter participado do homicídio, sugerindo que as pessoas presentes na boca de fumo poderiam ter cometido o crime.

A testemunha reconheceu o corpo carbonizado como sendo do indivíduo que estava em companhia do suspeito naquela noite.

A identificação oficial da vítima ainda está pendente, e a Polícia Civil segue com as diligências para esclarecer os detalhes do caso e confirmar as responsabilidades dos envolvidos no crime.