Aniversário
Legislativo - MS

Com foco nos mais vulneráveis, Lia Nogueira se consolida na política do MS

A deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) tem se destacado pelo trabalho próximo da população e voltado para áreas essenciais, como saúde, inclusão s...

08/08/2025 19h21
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

A deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) tem se destacado pelo trabalho próximo da população e voltado para áreas essenciais, como saúde, inclusão social e defesa das mulheres em Mato Grosso do Sul. De acordo com pesquisa do Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems), em parceria com o jornal Correio do Estado, Lia aparece entre os parlamentares mais bem avaliados do Estado.
Para Lia Nogueira, o resultado é um reconhecimento do seu compromisso com causas importantes. “Nosso mandato é voltado para as pessoas que mais precisam. Trabalhamos com sensibilidade, ouvindo as famílias, especialmente aquelas que vivem situações difíceis e muitas vezes são esquecidas”, afirmou.
Neste ano, a parlamentar destinou mais de R$2,2 milhões para a saúde em 16 municípios do Estado. Em Dourados, por exemplo, os recursos foram utilizados para a contratação de um neuropediatra pelo SUS, atendendo a uma demanda antiga de famílias com crianças atípicas.
Além disso, Lia Nogueira tem apresentado projetos de lei que garantem direitos e ampliam a inclusão. Entre eles, estão propostas que priorizam mães solo na vacinação, garantem vagas para pessoas com fibromialgia, reconhecem laudos médicos da rede pública e privada, e criam punições para atos de racismo em estádios. Ela também luta por melhorias na infraestrutura de Dourados e sugeriu a criação do curso de Medicina na UEMS, como forma de fortalecer a saúde e a educação na região.
“Essas ações demonstram um cuidado especial com quem mais precisa, principalmente nas áreas com menos acesso a serviços básicos. Um exemplo de como nossa luta impacta a vida da população é a lei que permite um desconto de 60% para pais e responsáveis por pessoas atípicas”, completou a deputada.
Sua atuação também se destaca pela defesa da mulher. Lia Nogueira participa ativamente de eventos que promovem a participação feminina na política e foi homenageada recentemente por sua trajetória pública. Neste mês de agosto, dedicado ao combate a violência contra a mulher, a deputada reforça seu compromisso com políticas públicas que protegem e acolhem. “Nossa forma de fazer política é ouvindo e buscando ações concretas, que mostram que é possível transformar a vida das pessoas com responsabilidade e empatia”, concluiu.

