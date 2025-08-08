Whats

Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende em flagrante indivíduo com veículo adulterado e carregado com produtos de descaminho em Campo Grande

Na manhã hoje (8), a Polícia Civil, pro intermédio da equipe de investigação da Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos ...

08/08/2025 19h21
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Na manhã hoje (8), a Polícia Civil, pro intermédio da equipe de investigação da Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos – DEFURV, durante deslocamento para apurar um roubo ocorrido na noite de ontem, visualizou um veículo VW/Saveiro com indícios de adulteração na placa.

Diante disso, foi realizada a abordagem, ocasião em que se confirmaram as adulterações das placas por meio de uso de fita isolante. Na caçamba do veículo foram encontrados diversos cigarros eletrônicos, produtos de descaminho.

O motorista, qualificado como J. G. B. J., de 50 anos, confessou ter adulterado as placas de seu veículo e que havia recebido na noite anterior os produtos de descaminho, que estavam sendo levados a um terceiro indivíduo aqui na Capital no momento em que foi abordado.

Foi dada voz de prisão em flagrante ao suspeito, pela prática dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e de receptação. O veículo e os cigarros eletrônicos foram apreendidos e encaminhados à DEFURV.

Para denúncias sobre furtos e roubos de veículos, encaminhar mensagem no (67) 99224-3346 (WhatsApp).

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

