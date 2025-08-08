Agendão: fim de semana vem com Festival do Sobá, Retrocar MS, Parada LGBTQIAPN+ e Expoac

(67) 99142-9066
O segundo fim de semana de agosto promete movimentar Mato Grosso do Sul com eventos que vão da tradição à diversidade, passando por música, gastronomia e muita arte. Em Campo Grande, a Feira Central comemora 100 anos com mais uma edição do tradicional Festival do Sobá, que neste ano conta com tambores japoneses, danças étnicas, Parada Nerd, concursos de cosplay e campeonatos de games. Já na Praça do Papa, o Retrocar MS reúne mais de 600 carros antigos, atrações musicais e expositores da Feira do Bosque da Paz.
Na cena artística, a capital recebe espetáculos para todos os públicos. No Sesc Cultura, tem dança com “Acaso Caos”, teatro crítico com “Revolução”, e peça infantil “Dona Arara vai Casar”. Já no Blues Bar, o show ABBA + Bee Gees in Concert revive os clássicos da era disco em duas noites seguidas. Ainda tem show da Banda Fernando Morreu, Pagode da Nuala, eventos para crianças nos shoppings e feiras como a da Praça Bolívia e Feira do Panamá.
Pelo interior, a Expoac, em Caarapó, segue com rodeios e shows de Bruno & Marrone, Kaio & Gabriel e Talles & Rafael, enquanto Dourados recebe neste sábado (9) a 11ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+, com o tema “Amar sem medo, viver sem culpa”, reunindo milhares de pessoas na Praça Antônio João em um dia de luta, respeito e celebração da diversidade.
ASetesc(Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e aFCMS(Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do fim de semana. Confira:
Festival do Sobá – 100 Anos da Feira Central -A tradicional Feira Central de Campo Grande celebra seu centenário com mais uma edição do Festival do Sobá. A programação de sexta-feira inclui apresentação de tambores japoneses, Parada Nerd e Campeonato de Street Fighter VI.
Horário: a partir das 16h
Local: Feira Central de Campo Grande
Entrada: Gratuita
Espetáculo “Acaso Caos” -A Cia. Fragmento de Dança (SP) apresenta um espetáculo que explora os limites entre corpo, espaço e contágio emocional com uma abordagem contemporânea.
Horário: 19h
Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhandui, 200
Entrada: Gratuita
Espetáculo “Revolução” -O Teatral Grupo de Risco encena a história de dois operários: um recém-desempregado e outro que busca organizar uma revolução, transformando-se em candidato à presidência.
Horário: 19h15
Local: Teatral Grupo de Risco – Rua Trindade, 401
Entrada: Gratuita
MC Lipi – 1 ano Paraíso Bar -O cantor MC Lipi é a atração nacional da festa de aniversário de um ano do Paraíso Bar. A noite também conta com shows de artistas regionais.
Horário: 18h
Local: Paraíso Bar – Av. Fernando Corrêa da Costa, 1618 – Vila Rosa Pires
Entrada: a partir de R$ 60 pelo link https://wa.me/5567991672371
ABBA + Bee Gees in Concert -Espetáculo musical recria o encontro entre duas das maiores bandas da era disco. As apresentações acontecem em duas noites seguidas.
Horário: 20h
Local: Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186 – Centro
Entrada: a partir de R$ 60 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/abba-bee-gees-in-concert/3020136
Samba do Caramelo -Com repertório animado, o Samba do Caramelo agita a noite com sambas clássicos e modernos.
Horário: 21h
Local: Bar Vexame – Av. Calógeras, 3100 – Centro
Entrada: gratuita até às 22h30
Feira do Baobá -Mais de 80 expositores reúnem artesanato, gastronomia, moda, cultura, música e lazer em um só lugar.
Horário: das 18h às 22h
Local: Praça Brasilina de Aguiar – Rua Vila Lobos, 15 – Caiçara
Entrada: gratuita
Cultura Vai à Praça -O festival em comemoração aos 126 anos de Campo Grande leva para a Praça Ary Coelho um show de carnaval com escolas de samba, Corte de Momo, banda Associação Juliano Varela e feira de mulheres empreendedoras.
Horário: 17h30
Local: Praça Ary Coelho – Rua 14 de Julho – Centro
Entrada: gratuita
Cainimim 10 Anos -A Cainimim celebra uma década de resistência LGBT+ com atrações nacionais como Miss Tacacá e FUSO!, além de DJs locais Gustavo Freitas, Gikka e Palo (pocket show).
Horário: 22h
Local: Ponto Bar – R. Dr. Temistocles, 103
Entrada: a partir de R$ 15 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/cainimim-ano-x-apresenta-miss-tacaca-fuso/3057789
Show da Banda Fernando Morreu – Gravação ao Vivo -Comemorando seis anos de estrada, a Banda Fernando Morreu grava seu show ao vivo com participações especiais de Bêbados Habilidosos e Jimmy London.
Horário: 22h
Local: O Irlandês Pub – R. Oceano Atlântico, 115
Entrada: a partir de R$ 30
Roda de Samba -Xandão do Cavaco e o grupo Ginga Brasil comandam a noite com muito samba e alto astral.
Horário: a partir das 19h
Local: Quiçá Gastrobar – Rua Euclides da Cunha, 488 – Jardim dos Estados
Entrada: gratuita
Noite de Rock Autoral -A banda A Insana Corte apresenta um show de rock alternativo, psicodelia, poesia e experimentações sonoras.
Horário: 21h
Local: Mirante PUB – Rua Dr. Zerbini, 53 – Chácara Cachoeira
Entrada: a partir de R$ 15 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/noite-de-rock-autoral/3057801
Fernando Morreu – 6 anos -A banda Fernando Morreu comemora seis anos com gravação ao vivo e participação dos Bêbados Habilidosos.
Horário: 22h
Local: O Irlandês Pub – Rua Oceano Atlântico, 115 – Chácara Cachoeira
Entrada: a partir de R$ 30 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/gravacao-ao-vivo-6-anos-banda-fernando-morreu/3030550
Diversão no Norte Sul -Entre os destaques da programação do Shopping Norte Sul Plaza, está o espaço temático de circo, que segue encantando o público infantil com uma estrutura interativa cheia de fantasia e aventura. Localizado na Praça de Eventos, o espaço é indicado para crianças de até 13 anos e oferece 50% de desconto para aniversariantes da semana e clientes PCDs, mediante comprovação.
Outra atração que conquista os pequenos é o “Coisa de Criança”, com uma ambientação que simula uma mini cidade repleta de cenários em tamanho reduzido, como camarim, cozinha e sala de aula com piscina de bolinhas.
Horário: conforme funcionamento do shopping
Local: Shopping Norte Sul Plaza
Entrada: consultar valores no local
Feira do Oriente –Até 15 de setembro, o Shopping Norte Sul Plaza recebe a Feira do Oriente com 10 expositores que trazem moda, arte, cultura e gastronomia de diversos países. Entre os destaques estão bolsas, roupas e tapetes da Índia, sandálias do Paquistão, doces do Marrocos, pratos da Turquia, semi joias dos Emirados Árabes, além de produtos brasileiros como jaquetas de couro, castanhas e doces típicos.
Horário: conforme horário de funcionamento do shopping
Local: Praça de Eventos (em frente à Renner)
Entrada: Gratuita
Arena Gloob –Inspirado nos programas de sucesso do canal Gloob, o parque oferece um circuito de atividades baseadas em séries como DPA – Detetives do Prédio Azul, Tara Duncan, Fuja se For Capaz e Giga Blaster. Voltado para crianças de 2 a 13 anos, com altura máxima de 1,60m e até 80kg, a atração propõe desafios que estimulam imaginação, coragem, raciocínio e cooperação. Crianças menores de 5 anos devem estar acompanhadas por um adulto. Autistas e PCDs pagam meia-entrada.
Horário: 10h às 22h (sexta e sábado) e 12h às 20h (domingo)
Local: Praça de Eventos – Shopping Campo Grande
Entrada: R$ 60 a R$ 90, conforme o tempo de permanência
Expoac -A 32ª edição da Exposição Agropecuária e Industrial de Caarapó chega com tudo e nesta sexta-feira tem show da consagrada dupla Bruno e Marrone. Além disso, tem rodeio, praça de alimentação, brinquedos e muito mais.
Horário: a partir das 20h
Local: Parque de Exposições Pedro Pedrossian - Caarapó
Entrada: a partir de R$ 60, pelo link https://ingressos.santoshow.com.br/comprar-ingresso/32-expoac-8792/setor-aberto-7655.html
Festival do Sobá – 100 Anos da Feira Central -A Feira Central segue em festa neste sábado com karaokê premiado, danças de Okinawa, Parada Nerd, Catira Taboado e campeonato de Street Fighter VI.
Horário: a partir das 12h30
Local: Feira Central de Campo Grande
Entrada: Gratuita
Sorteio da Ordem dos Desfiles das Escolas de Samba -A programação oficial do Carnaval de Campo Grande 2026 começa com o sorteio da ordem dos desfiles das escolas de samba. O evento contará com apresentações do grupo Sampri, Akonchego e da bateria da GRES Unidos da Vila Carvalho.
Horário: 17h
Local: Teatro de Arena do Horto Florestal
Entrada: Gratuita
Espetáculo infantil “Dona Arara vai Casar” -O Grupo Deslimites apresenta uma peça sobre os desafios ambientais enfrentados pelos animais do Pantanal.
Horário: 16h
Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhandui, 200
Entrada: Gratuita
Feira Ziriguidum no Pátio -Moda, gastronomia e artesanato no centro da cidade com show de Ariadne e seu projeto Brasilis.
Horário: 15h às 20h
Local: Pátio Shopping – R. Mal. Rondon, 1380
Entrada: Gratuita
DZ6 canta Charlie Brown Jr. -DZ6 traz a Campo Grande um show cheio de energia e respeito ao legado de Chorão e do Charlie Brown Jr.
Horário: 18h
Local: Sunset Growler Station – Av. Afonso Pena, 5668 – Chácara Cachoeira
Entrada: a partir de R$ 50 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/dz6-canta-charlie-brown-jr/2976404
B-Day Rocker e Scoob -Os DJs Rocker e Scoob celebram aniversário com line especial de veteranos da cena noturna.
Horário: a partir das 19h
Local: Paraíba – R. Dr. Temistocles, 82
Entrada: Gratuita
Festa Puba Times -O Vizú Ateliê Bar recebe o duo Irmãos Ladeira e Conrado para uma noite de sonoridades que vão do hip hop à house music.
Horário: 19h30
Local: Vizú Ateliê Bar – R. Antonio Maria Coelho, 1290
Entrada: Gratuita
Meet & Truck -Encontro de caminhonetes com exposição de veículos raros e modificados, espaço kids, música ao vivo, praça de alimentação e premiações.
Horário: das 9h às 19h
Local: Altos da Av. Afonso Pena (antiga Cidade do Natal)
Entrada: 1kg de alimento ou agasalho
DJ set de Luca Lauri (NoPorn) -O DJ e produtor Luca Lauri retorna a Campo Grande com set que mistura house, disco e eletro.
Horário: a partir das 21h
Local: Vexame Bar – Av. Calógeras, 3100
Entrada: Gratuita até 22h30
ABBA + Bee Gees in Concert -Espetáculo que simula um encontro entre duas das maiores bandas disco dos anos 60, 70 e 80.
Horário: 20h
Local: Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186 – Centro
Entrada: a partir de R$ 60 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/abba-bee-gees-in-concert/3020136
Show de MC Neguinho do Kaxeta -Com hits como “Banheira de Espuma” e “Louco e Sonhador”, MC Neguinho do Kaxeta agita a noite com muito funk.
Horário: 22h
Local: Royal Club – Av. Arquiteto Rubens Gil de Camilo, 20
Entrada: a partir de R$ 70
O Bando do Velho Jack -Show com uma das bandas mais queridas do rock sul-mato-grossense.
Horário: 22h
Local: O Irlandês Pub – Rua Oceano Atlântico, 115 – Chácara Cachoeira
Entrada: a partir de R$ 50 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/o-bando-do-velho-jack-09-08/3038790
Pagode da Nuala -O tradicional pagode da Nuala retorna com shows de Pegada de Macaco e DJ Barretinho.
Horário: a partir das 17h
Local: Capivas Cervejaria – R. Pedro Celestino, 1079
Entrada: R$ 10 + taxas (antecipados), pelo link https://www.sympla.com.br/evento/pagode-da-nuala-09-08/3065929
Show da banda Arca -A banda Arca estreia no Pizza Pub com muito nu metal para agitar a noite.
Horário: a partir das 21h
Local: Pizza Pub – R. 14 de Julho, 2553
Entrada: a partir de R$ 20 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/a-arca-no-pizza-pub/3038089
A Fantástica Bebeteca do Edu Brincante -Casa de Ensaio promove momento de encantamento para bebês e crianças de até 6 anos com histórias e brinquedos poéticos.
Horário: 10h
Local: Casa de Ensaio – R. Visconde de Taunay, 203
Entrada: Gratuita
Vem Garimpar- Evento reúne vinte brechós para incentivar a moda circular e a sustentabilidade.
Horário: 8h às 15h
Local: Plataforma Cultural – Av. Calógeras, 3015
Entrada: Gratuita
Retrocar MS -Mais de 600 carros antigos em exposição e shows das bandas Alzira’s (17h) e Coquetel Blues (20h). Também participam expositores da Feira do Bosque da Paz.
Horário: 8h às 22h
Local: Praça do Papa – Av. dos Crisântemos, 457
Entrada: Gratuita
NAIP -Ambiente descontraído para curtir um bom som e reencontrar os amigos.
Horário: das 18h às 22h30
Local: Cervejaria Canalhas – Rua Oceano Atlântico, 99 – Chácara Cachoeira
Entrada: a partir de R$ 50 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/naip-no-canalhas/3056392
SHAKE XXX -Edição especial da festa SHAKE com clima intenso, provocante e sem pudores.
Horário: 23h
Local: NON STOP Club – Rua Pimenta Bueno, 127 – Amambai
Entrada: a partir de R$ 20 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/shake-xxx/3059213
Adoção Pet -Feira de adoção de filhotes para quem quer uma vida cheia de amor e lambidas.
Horário: das 16h às 20h
Local: Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados
Entrada: Gratuita
Feira de Adoção de Gatos –Neste sábado, a ONG Amicats e a Subea promovem uma feira de adoção com cerca de 30 gatos resgatados de situação de maus-tratos. Os animais estão vacinados, vermifugados e alguns já castrados. Interessados devem apresentar documento com foto e comprovante de residência.
Horário: 9h às 13h
Local: Cobasi – Av. Afonso Pena, 3665 – Centro
Entrada: Gratuita
Samba do Caramelo -Samba raiz na calçadinha do COPO com cerveja gelada e alegria garantida.
Horário: 20h30
Local: COPO Bar e Restaurante – Rua 14 de Julho, 2530 – Centro
Entrada: Gratuita
Bada Brunch -Festa matinal com comida, música e vibe leve.
Horário: 10h
Local: Katarina Coffee & Tea – Rua Chaadi Scaff, 762 – Itanhangá Park
Entrada: Gratuita
Festa do Branco – Roller Dance -Escola de patinação abre pista ao público com temática em branco.
Horário: das 16h às 20h
Local: Patinação Artística André Volnei – Rua Alegrete, 2034 – Monte Castelo
Entrada: a partir de R$ 20
Bloco do Nuga e Amigos -Feijoada com muito samba e convidados especiais.
Horário: 12h
Local: Casa Verde – Rua General Bertoldo Klinger, 295 – Vila Nossa Senhora das Graças
Entrada: a partir de R$ 30
11ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ -Com o tema “Amar sem medo, viver sem culpa”, a 11ª edição da parada LGBTQIAPN+ movimenta a cidade com atividades culturais e rodas de conversa sobre vivências, saúde e identidade, reunindo milhares de pessoas na Praça Antônio João.
Horário: a partir das 15h
Local: Praça Antônio João – Dourados
Entrada: Gratuita
Expoac -Neste sábado tem show com Kaio & Gabriel e Talles & Rafael. Além disso, tem rodeio, praça de alimentação, brinquedos e muito mais.
Horário: a partir das 20h
Local: Parque de Exposições Pedro Pedrossian - Caarapó
Entrada: gratuita
Retrocar MS –Mais de 600 carros clássicos em exposição, Feira do Bosque da Paz e show com a banda Fernando Morreu às 8h.
Horário: 8h às 22h
Local: Praça do Papa – Av. dos Crisântemos, 457
Entrada: Gratuita
Feira da Praça Bolívia -Em comemoração aos 20 anos da feira, o domingo terá artesanato, moda, antiguidades e shows de Skuderia, Masis Brasil e Brisa do Mato.
Horário: 9h às 14h
Local: Praça Bolívia – Santa Fé
Entrada: Gratuita
Festival do Sobá – 100 Anos da Feira Central -Sábado recheado com karaokê, danças étnicas, concurso de cosplay, Parada Nerd, Campeonato de Fatal Fury e show do grupo Chama Campeira.
Horário: a partir das 12h30
Local: Feira Central de Campo Grande
Entrada: Gratuita
Leitão no rolete e baile -Neste domingo (10), o CTG Farroupilha comemora o Dia dos Pais com o tradicional almoço de Leitão no Rolete, acompanhado de salada, arroz, mandioca, farofa e frango assado. Após o almoço, haverá baile com o Grupo Surungo Bueno e Henrique Golin.
Horário: a partir das 11h
Local: CTG Farroupilha – Av. Heráclito Diniz de Figueiredo, 930 – Monte Castelo
Entrada: R$ 60 antecipado (pelo WhatsApp 67 99290-7049) ou R$ 70 na hora. Crianças até 7 anos não pagam; de 8 a 12 anos pagam meia
Feira do Panamá – Especial Dia dos Pais -Gastronomia, artesanato, chopp gelado e shows com Projeto Hippie, Rhaysla e Thainá Almeida.
Horário: 9h às 16h
Local: Praça do Panamá – R. Palestina com R. Náutico
Entrada: Gratuita
COOL STUFF –Edição especial com mais de 30 araras, 17 brechós, discotecagem em vinil, caça bilhetes e chopp artesanal.
Horário: 17h às 22h
Local: CapivaS Cervejaria – Rua Pedro Celestino, 1079 – Centro
Entrada: Gratuita
Pagode de Domingo -O grupo Pagode na Pele comanda o fim de tarde com muito samba e cerveja gelada.
Horário: 16h
Local: Má Donna Bar – Rua 14 de Julho, 2459 – Centro
Entrada: Gratuita
Pastelada do QuiQui -Promoção de pastéis e clima descontraído para encerrar a semana.
Horário: a partir das 19h
Local: Quiçá Gastrobar – Rua Euclides da Cunha, 488 – Jardim dos Estados
Entrada: Gratuita
Melhor não, mas Bora -Fred e Victor, Telles e Rafael, Isadora e Heloísa comandam o domingo sertanejo.
Horário: 17h
Local: Lupland Biergarten – Rua Antônio Maria Coelho, 3285 – Jardim dos Estados
Entrada: R$ 30 pelo link https://wa.me/5567993006100
Lucas Castro, Comunicação Setesc
Foto de destaque: Divulgação
