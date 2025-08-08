Agendão: fim de semana vem com Festival do Sobá, Retrocar MS, Parada LGBTQIAPN+ e Expoac

O segundo fim de semana de agosto promete movimentar Mato Grosso do Sul com eventos que vão da tradição à diversidade, passando por música, gastronomia e muita arte. Em Campo Grande, a Feira Central comemora 100 anos com mais uma edição do tradicional Festival do Sobá, que neste ano conta com tambores japoneses, danças étnicas, Parada Nerd, concursos de cosplay e campeonatos de games. Já na Praça do Papa, o Retrocar MS reúne mais de 600 carros antigos, atrações musicais e expositores da Feira do Bosque da Paz.

Na cena artística, a capital recebe espetáculos para todos os públicos. No Sesc Cultura, tem dança com “Acaso Caos”, teatro crítico com “Revolução”, e peça infantil “Dona Arara vai Casar”. Já no Blues Bar, o show ABBA + Bee Gees in Concert revive os clássicos da era disco em duas noites seguidas. Ainda tem show da Banda Fernando Morreu, Pagode da Nuala, eventos para crianças nos shoppings e feiras como a da Praça Bolívia e Feira do Panamá.

Pelo interior, a Expoac, em Caarapó, segue com rodeios e shows de Bruno & Marrone, Kaio & Gabriel e Talles & Rafael, enquanto Dourados recebe neste sábado (9) a 11ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+, com o tema “Amar sem medo, viver sem culpa”, reunindo milhares de pessoas na Praça Antônio João em um dia de luta, respeito e celebração da diversidade.

ASetesc(Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e aFCMS(Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do fim de semana. Confira:

Sexta-feira (8)

Festival do Sobá – 100 Anos da Feira Central -A tradicional Feira Central de Campo Grande celebra seu centenário com mais uma edição do Festival do Sobá. A programação de sexta-feira inclui apresentação de tambores japoneses, Parada Nerd e Campeonato de Street Fighter VI.

Horário: a partir das 16h

Local: Feira Central de Campo Grande

Entrada: Gratuita

Espetáculo “Acaso Caos” -A Cia. Fragmento de Dança (SP) apresenta um espetáculo que explora os limites entre corpo, espaço e contágio emocional com uma abordagem contemporânea.

Horário: 19h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhandui, 200

Entrada: Gratuita

Espetáculo “Revolução” -O Teatral Grupo de Risco encena a história de dois operários: um recém-desempregado e outro que busca organizar uma revolução, transformando-se em candidato à presidência.

Horário: 19h15

Local: Teatral Grupo de Risco – Rua Trindade, 401

Entrada: Gratuita

MC Lipi – 1 ano Paraíso Bar -O cantor MC Lipi é a atração nacional da festa de aniversário de um ano do Paraíso Bar. A noite também conta com shows de artistas regionais.

Horário: 18h

Local: Paraíso Bar – Av. Fernando Corrêa da Costa, 1618 – Vila Rosa Pires

Entrada: a partir de R$ 60 pelo link https://wa.me/5567991672371

ABBA + Bee Gees in Concert -Espetáculo musical recria o encontro entre duas das maiores bandas da era disco. As apresentações acontecem em duas noites seguidas.

Horário: 20h

Local: Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186 – Centro

Entrada: a partir de R$ 60 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/abba-bee-gees-in-concert/3020136

Samba do Caramelo -Com repertório animado, o Samba do Caramelo agita a noite com sambas clássicos e modernos.

Horário: 21h

Local: Bar Vexame – Av. Calógeras, 3100 – Centro

Entrada: gratuita até às 22h30

Feira do Baobá -Mais de 80 expositores reúnem artesanato, gastronomia, moda, cultura, música e lazer em um só lugar.

Horário: das 18h às 22h

Local: Praça Brasilina de Aguiar – Rua Vila Lobos, 15 – Caiçara

Entrada: gratuita

Cultura Vai à Praça -O festival em comemoração aos 126 anos de Campo Grande leva para a Praça Ary Coelho um show de carnaval com escolas de samba, Corte de Momo, banda Associação Juliano Varela e feira de mulheres empreendedoras.

Horário: 17h30

Local: Praça Ary Coelho – Rua 14 de Julho – Centro

Entrada: gratuita

Cainimim 10 Anos -A Cainimim celebra uma década de resistência LGBT+ com atrações nacionais como Miss Tacacá e FUSO!, além de DJs locais Gustavo Freitas, Gikka e Palo (pocket show).

Horário: 22h

Local: Ponto Bar – R. Dr. Temistocles, 103

Entrada: a partir de R$ 15 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/cainimim-ano-x-apresenta-miss-tacaca-fuso/3057789

Show da Banda Fernando Morreu – Gravação ao Vivo -Comemorando seis anos de estrada, a Banda Fernando Morreu grava seu show ao vivo com participações especiais de Bêbados Habilidosos e Jimmy London.

Horário: 22h

Local: O Irlandês Pub – R. Oceano Atlântico, 115

Entrada: a partir de R$ 30

Roda de Samba -Xandão do Cavaco e o grupo Ginga Brasil comandam a noite com muito samba e alto astral.

Horário: a partir das 19h

Local: Quiçá Gastrobar – Rua Euclides da Cunha, 488 – Jardim dos Estados

Entrada: gratuita

Noite de Rock Autoral -A banda A Insana Corte apresenta um show de rock alternativo, psicodelia, poesia e experimentações sonoras.

Horário: 21h

Local: Mirante PUB – Rua Dr. Zerbini, 53 – Chácara Cachoeira

Entrada: a partir de R$ 15 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/noite-de-rock-autoral/3057801

Fernando Morreu – 6 anos -A banda Fernando Morreu comemora seis anos com gravação ao vivo e participação dos Bêbados Habilidosos.

Horário: 22h

Local: O Irlandês Pub – Rua Oceano Atlântico, 115 – Chácara Cachoeira

Entrada: a partir de R$ 30 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/gravacao-ao-vivo-6-anos-banda-fernando-morreu/3030550

Diversão no Norte Sul -Entre os destaques da programação do Shopping Norte Sul Plaza, está o espaço temático de circo, que segue encantando o público infantil com uma estrutura interativa cheia de fantasia e aventura. Localizado na Praça de Eventos, o espaço é indicado para crianças de até 13 anos e oferece 50% de desconto para aniversariantes da semana e clientes PCDs, mediante comprovação.

Outra atração que conquista os pequenos é o “Coisa de Criança”, com uma ambientação que simula uma mini cidade repleta de cenários em tamanho reduzido, como camarim, cozinha e sala de aula com piscina de bolinhas.

Horário: conforme funcionamento do shopping

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: consultar valores no local

Feira do Oriente –Até 15 de setembro, o Shopping Norte Sul Plaza recebe a Feira do Oriente com 10 expositores que trazem moda, arte, cultura e gastronomia de diversos países. Entre os destaques estão bolsas, roupas e tapetes da Índia, sandálias do Paquistão, doces do Marrocos, pratos da Turquia, semi joias dos Emirados Árabes, além de produtos brasileiros como jaquetas de couro, castanhas e doces típicos.

Horário: conforme horário de funcionamento do shopping

Local: Praça de Eventos (em frente à Renner)

Entrada: Gratuita

Arena Gloob –Inspirado nos programas de sucesso do canal Gloob, o parque oferece um circuito de atividades baseadas em séries como DPA – Detetives do Prédio Azul, Tara Duncan, Fuja se For Capaz e Giga Blaster. Voltado para crianças de 2 a 13 anos, com altura máxima de 1,60m e até 80kg, a atração propõe desafios que estimulam imaginação, coragem, raciocínio e cooperação. Crianças menores de 5 anos devem estar acompanhadas por um adulto. Autistas e PCDs pagam meia-entrada.

Horário: 10h às 22h (sexta e sábado) e 12h às 20h (domingo)

Local: Praça de Eventos – Shopping Campo Grande

Entrada: R$ 60 a R$ 90, conforme o tempo de permanência

Caarapó

Expoac -A 32ª edição da Exposição Agropecuária e Industrial de Caarapó chega com tudo e nesta sexta-feira tem show da consagrada dupla Bruno e Marrone. Além disso, tem rodeio, praça de alimentação, brinquedos e muito mais.

Horário: a partir das 20h

Local: Parque de Exposições Pedro Pedrossian - Caarapó

Entrada: a partir de R$ 60, pelo link https://ingressos.santoshow.com.br/comprar-ingresso/32-expoac-8792/setor-aberto-7655.html

Sábado (9)

Festival do Sobá – 100 Anos da Feira Central -A Feira Central segue em festa neste sábado com karaokê premiado, danças de Okinawa, Parada Nerd, Catira Taboado e campeonato de Street Fighter VI.

Horário: a partir das 12h30

Local: Feira Central de Campo Grande

Entrada: Gratuita

Sorteio da Ordem dos Desfiles das Escolas de Samba -A programação oficial do Carnaval de Campo Grande 2026 começa com o sorteio da ordem dos desfiles das escolas de samba. O evento contará com apresentações do grupo Sampri, Akonchego e da bateria da GRES Unidos da Vila Carvalho.

Horário: 17h

Local: Teatro de Arena do Horto Florestal

Entrada: Gratuita

Espetáculo infantil “Dona Arara vai Casar” -O Grupo Deslimites apresenta uma peça sobre os desafios ambientais enfrentados pelos animais do Pantanal.

Horário: 16h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhandui, 200

Entrada: Gratuita

Feira Ziriguidum no Pátio -Moda, gastronomia e artesanato no centro da cidade com show de Ariadne e seu projeto Brasilis.

Horário: 15h às 20h

Local: Pátio Shopping – R. Mal. Rondon, 1380

Entrada: Gratuita

DZ6 canta Charlie Brown Jr. -DZ6 traz a Campo Grande um show cheio de energia e respeito ao legado de Chorão e do Charlie Brown Jr.

Horário: 18h

Local: Sunset Growler Station – Av. Afonso Pena, 5668 – Chácara Cachoeira

Entrada: a partir de R$ 50 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/dz6-canta-charlie-brown-jr/2976404

B-Day Rocker e Scoob -Os DJs Rocker e Scoob celebram aniversário com line especial de veteranos da cena noturna.

Horário: a partir das 19h

Local: Paraíba – R. Dr. Temistocles, 82

Entrada: Gratuita

Festa Puba Times -O Vizú Ateliê Bar recebe o duo Irmãos Ladeira e Conrado para uma noite de sonoridades que vão do hip hop à house music.

Horário: 19h30

Local: Vizú Ateliê Bar – R. Antonio Maria Coelho, 1290

Entrada: Gratuita

Meet & Truck -Encontro de caminhonetes com exposição de veículos raros e modificados, espaço kids, música ao vivo, praça de alimentação e premiações.

Horário: das 9h às 19h

Local: Altos da Av. Afonso Pena (antiga Cidade do Natal)

Entrada: 1kg de alimento ou agasalho

DJ set de Luca Lauri (NoPorn) -O DJ e produtor Luca Lauri retorna a Campo Grande com set que mistura house, disco e eletro.

Horário: a partir das 21h

Local: Vexame Bar – Av. Calógeras, 3100

Entrada: Gratuita até 22h30

ABBA + Bee Gees in Concert -Espetáculo que simula um encontro entre duas das maiores bandas disco dos anos 60, 70 e 80.

Horário: 20h

Local: Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186 – Centro

Entrada: a partir de R$ 60 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/abba-bee-gees-in-concert/3020136

Show de MC Neguinho do Kaxeta -Com hits como “Banheira de Espuma” e “Louco e Sonhador”, MC Neguinho do Kaxeta agita a noite com muito funk.

Horário: 22h

Local: Royal Club – Av. Arquiteto Rubens Gil de Camilo, 20

Entrada: a partir de R$ 70

O Bando do Velho Jack -Show com uma das bandas mais queridas do rock sul-mato-grossense.

Horário: 22h

Local: O Irlandês Pub – Rua Oceano Atlântico, 115 – Chácara Cachoeira

Entrada: a partir de R$ 50 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/o-bando-do-velho-jack-09-08/3038790

Pagode da Nuala -O tradicional pagode da Nuala retorna com shows de Pegada de Macaco e DJ Barretinho.

Horário: a partir das 17h

Local: Capivas Cervejaria – R. Pedro Celestino, 1079

Entrada: R$ 10 + taxas (antecipados), pelo link https://www.sympla.com.br/evento/pagode-da-nuala-09-08/3065929

Show da banda Arca -A banda Arca estreia no Pizza Pub com muito nu metal para agitar a noite.

Horário: a partir das 21h

Local: Pizza Pub – R. 14 de Julho, 2553

Entrada: a partir de R$ 20 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/a-arca-no-pizza-pub/3038089

A Fantástica Bebeteca do Edu Brincante -Casa de Ensaio promove momento de encantamento para bebês e crianças de até 6 anos com histórias e brinquedos poéticos.

Horário: 10h

Local: Casa de Ensaio – R. Visconde de Taunay, 203

Entrada: Gratuita

Vem Garimpar- Evento reúne vinte brechós para incentivar a moda circular e a sustentabilidade.

Horário: 8h às 15h

Local: Plataforma Cultural – Av. Calógeras, 3015

Entrada: Gratuita

Retrocar MS -Mais de 600 carros antigos em exposição e shows das bandas Alzira’s (17h) e Coquetel Blues (20h). Também participam expositores da Feira do Bosque da Paz.

Horário: 8h às 22h

Local: Praça do Papa – Av. dos Crisântemos, 457

Entrada: Gratuita

NAIP -Ambiente descontraído para curtir um bom som e reencontrar os amigos.

Horário: das 18h às 22h30

Local: Cervejaria Canalhas – Rua Oceano Atlântico, 99 – Chácara Cachoeira

Entrada: a partir de R$ 50 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/naip-no-canalhas/3056392

SHAKE XXX -Edição especial da festa SHAKE com clima intenso, provocante e sem pudores.

Horário: 23h

Local: NON STOP Club – Rua Pimenta Bueno, 127 – Amambai

Entrada: a partir de R$ 20 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/shake-xxx/3059213

Adoção Pet -Feira de adoção de filhotes para quem quer uma vida cheia de amor e lambidas.

Horário: das 16h às 20h

Local: Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados

Entrada: Gratuita

Feira de Adoção de Gatos –Neste sábado, a ONG Amicats e a Subea promovem uma feira de adoção com cerca de 30 gatos resgatados de situação de maus-tratos. Os animais estão vacinados, vermifugados e alguns já castrados. Interessados devem apresentar documento com foto e comprovante de residência.

Horário: 9h às 13h

Local: Cobasi – Av. Afonso Pena, 3665 – Centro

Entrada: Gratuita

Samba do Caramelo -Samba raiz na calçadinha do COPO com cerveja gelada e alegria garantida.

Horário: 20h30

Local: COPO Bar e Restaurante – Rua 14 de Julho, 2530 – Centro

Entrada: Gratuita

Bada Brunch -Festa matinal com comida, música e vibe leve.

Horário: 10h

Local: Katarina Coffee & Tea – Rua Chaadi Scaff, 762 – Itanhangá Park

Entrada: Gratuita

Festa do Branco – Roller Dance -Escola de patinação abre pista ao público com temática em branco.

Horário: das 16h às 20h

Local: Patinação Artística André Volnei – Rua Alegrete, 2034 – Monte Castelo

Entrada: a partir de R$ 20

Bloco do Nuga e Amigos -Feijoada com muito samba e convidados especiais.

Horário: 12h

Local: Casa Verde – Rua General Bertoldo Klinger, 295 – Vila Nossa Senhora das Graças

Entrada: a partir de R$ 30

Dourados

11ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ -Com o tema “Amar sem medo, viver sem culpa”, a 11ª edição da parada LGBTQIAPN+ movimenta a cidade com atividades culturais e rodas de conversa sobre vivências, saúde e identidade, reunindo milhares de pessoas na Praça Antônio João.

Horário: a partir das 15h

Local: Praça Antônio João – Dourados

Entrada: Gratuita

Caarapó

Expoac -Neste sábado tem show com Kaio & Gabriel e Talles & Rafael. Além disso, tem rodeio, praça de alimentação, brinquedos e muito mais.

Horário: a partir das 20h

Local: Parque de Exposições Pedro Pedrossian - Caarapó

Entrada: gratuita

Domingo (10)

Retrocar MS –Mais de 600 carros clássicos em exposição, Feira do Bosque da Paz e show com a banda Fernando Morreu às 8h.

Horário: 8h às 22h

Local: Praça do Papa – Av. dos Crisântemos, 457

Entrada: Gratuita

Feira da Praça Bolívia -Em comemoração aos 20 anos da feira, o domingo terá artesanato, moda, antiguidades e shows de Skuderia, Masis Brasil e Brisa do Mato.

Horário: 9h às 14h

Local: Praça Bolívia – Santa Fé

Entrada: Gratuita

Festival do Sobá – 100 Anos da Feira Central -Sábado recheado com karaokê, danças étnicas, concurso de cosplay, Parada Nerd, Campeonato de Fatal Fury e show do grupo Chama Campeira.

Horário: a partir das 12h30

Local: Feira Central de Campo Grande

Entrada: Gratuita

Leitão no rolete e baile -Neste domingo (10), o CTG Farroupilha comemora o Dia dos Pais com o tradicional almoço de Leitão no Rolete, acompanhado de salada, arroz, mandioca, farofa e frango assado. Após o almoço, haverá baile com o Grupo Surungo Bueno e Henrique Golin.

Horário: a partir das 11h

Local: CTG Farroupilha – Av. Heráclito Diniz de Figueiredo, 930 – Monte Castelo

Entrada: R$ 60 antecipado (pelo WhatsApp 67 99290-7049) ou R$ 70 na hora. Crianças até 7 anos não pagam; de 8 a 12 anos pagam meia

Feira do Panamá – Especial Dia dos Pais -Gastronomia, artesanato, chopp gelado e shows com Projeto Hippie, Rhaysla e Thainá Almeida.

Horário: 9h às 16h

Local: Praça do Panamá – R. Palestina com R. Náutico

Entrada: Gratuita

COOL STUFF –Edição especial com mais de 30 araras, 17 brechós, discotecagem em vinil, caça bilhetes e chopp artesanal.

Horário: 17h às 22h

Local: CapivaS Cervejaria – Rua Pedro Celestino, 1079 – Centro

Entrada: Gratuita

Pagode de Domingo -O grupo Pagode na Pele comanda o fim de tarde com muito samba e cerveja gelada.

Horário: 16h

Local: Má Donna Bar – Rua 14 de Julho, 2459 – Centro

Entrada: Gratuita

Pastelada do QuiQui -Promoção de pastéis e clima descontraído para encerrar a semana.

Horário: a partir das 19h

Local: Quiçá Gastrobar – Rua Euclides da Cunha, 488 – Jardim dos Estados

Entrada: Gratuita

Melhor não, mas Bora -Fred e Victor, Telles e Rafael, Isadora e Heloísa comandam o domingo sertanejo.

Horário: 17h

Local: Lupland Biergarten – Rua Antônio Maria Coelho, 3285 – Jardim dos Estados

Entrada: R$ 30 pelo link https://wa.me/5567993006100

