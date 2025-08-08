Ação conjunta entre Polícia Civil e Receita Federal resulta na apreensão de drogas e mercadorias provenientes de contrabando e descaminho em Dourados

A Policia Civil do MS, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira-DEFRON, em ação conjunta com a Receita Federal representada pelo Grupo Regional de Vigilância e Repressão – GRVR da Direp01, apreende, na tarde de ontem (7), drogas e mercadorias provenientes do contrabando e descaminho

Policiais da DEFRON, durante participação na Operação Protetor e Divisas realizou uma ação integrada com o Grupo Regional de Vigilância e Repressão (GRVR) da Receita Federal, que resultou na apreensão de droga do tipo maconha e diversas mercadorias contrabandeadas e descaminhadas.

Durante a ação, que ocorreu na Vila Vargas em Dourados/MS, foram encontrados 93 kg de maconha, cigarros, perfumes, cigarros eletrônicos, relógios digitais e diversos outros itens de origem ilícita, todas sendo mantidas ilegalmente em residências aparentemente desabitadas. A apreensão representa um prejuízo estimado em R$ 1.000.000,00 milhão de reais ao crime organizado.

De acordo com a Receita Federal, os cigarros serão destruídos, enquanto os demais produtos poderão ser leiloados, doados a instituições sociais ou incorporados ao uso de órgãos públicos.

O material recolhido referente ao contrabando e descaminho levados ao pátio da Receita Federal em Campo Grande/MS, onde passarão pelos trâmites legais. O tráfico de drogas, será investigado pela DEFRON para identificar a autoria e as circunstancias do crime.

A ação reforça o trabalho conjunto entre as forças de segurança do Estado e Receita Federal na repressão ao contrabando e ao descaminho, especialmente nas áreas de fronteira, consideradas estratégicas para o transporte de mercadorias ilegais.