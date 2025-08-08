Imasul participa do maior evento sobre gerenciamento de áreas contaminadas da América Latina

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) marcou presença na III Conferência AESAS - Gerenciamento de Áreas Contaminadas, considerada o maior evento da América Latina voltado ao tema. Representando o instituto, a fiscal ambiental Larissa Nantes, do Núcleo Técnico de Áreas Impactadas por Atividades Potencialmente Poluidoras (NTAI-GLA-Gerencia de Licenciamento Ambiental/Imasul), participou da programação, que reúne os principais especialistas do setor ambiental no Brasil e no exterior.

Idealizada pela AESAS (Associação Brasileira das Empresas de Consultoria e Engenharia Ambiental), a conferência reúne mais de 1 mil profissionais de diversas áreas, incluindo órgãos estaduais e federais de meio ambiente, centros de pesquisa, empresas de consultoria, laboratórios especializados, companhias de remediação, incorporadoras e indústrias de diferentes setores.

“A participação na III Conferência de Gerenciamento de Áreas Contaminadas da AESAS representou uma oportunidade valiosa de atualização técnica e troca de experiências com especialistas de referência nacional no tema da gestão ambiental de passivos ambientais, especialmente relacionados à contaminação do solo e das águas subterrâneas”, comentou Larissa Nantes.

Eventos dessa proporção são fundamentais para o aprimoramento contínuo da atuação dos órgãos ambientais, pois permitem o acesso a estudos de caso, inovações tecnológicas, diretrizes normativas e debates interinstitucionais que contribuem para o fortalecimento das políticas públicas de controle e remediação ambiental.

Com quatro anos de atuação no Imasul, Larissa Nantes No último ano, passou a direcionar sua atuação para o tema das áreas contaminadas, reconhecendo a importância do tema diante do cenário atual de crescimento industrial no Estado.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Referência técnica e espaço para inovação

O evento, que acontece em São Paulo, destaca-se por sua ampla programação com palestras técnicas, apresentação de pôsteres científicos, mesas-redondas com especialistas e uma Feira de Negócios. A feira abre espaço para a participação de patrocinadores e expositores que atuam em toda a cadeia de Gerenciamento de Áreas Contaminadas (GAC).

A presença do Imasul reforça o compromisso do Estado de Mato Grosso do Sul com as melhores práticas e tecnologias aplicadas à gestão ambiental, especialmente no que se refere à identificação, avaliação e remediação de áreas impactadas por atividades potencialmente poluidoras.

Cooperação e fortalecimento institucional

Para Larissa Nantes, a participação na conferência representa uma oportunidade estratégica de atualização técnica e de fortalecimento da atuação institucional. “É um espaço de troca de experiências valiosas, onde conseguimos absorver soluções inovadoras e estabelecer conexões com instituições que também enfrentam os desafios da gestão ambiental”, afirma a servidora.

O diretor-presidente do Imasul, André Borges, destacou a relevância da iniciativa. “É fundamental que o Imasul esteja presente em espaços de alto nível técnico como esse, pois são oportunidades que fortalecem a nossa capacidade institucional e nos mantêm atualizados com o que há de mais moderno no campo da remediação ambiental. A qualificação contínua das equipes é uma prioridade da gestão ambiental em Mato Grosso do Sul”, afirmou.

Comunicação Imasul