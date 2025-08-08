Prazo de inscrições dos concursos da Policia Civil e da Assistência Socioeducativa é prorrogado

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da SAD (Secretaria de Estado de Administração), informa a prorrogação das inscrições do Concurso Público da Polícia Civil, para o cargo de Agente de Polícia Judiciária, nas funções de investigador e escrivão, e do Concurso Público da SAS (Superintendência de Assistência Socioeducativa), para os cargos de agente de segurança socioeducativa e analista de medidas socioeducativas. As informações estão publicadas no Diário Oficial Eletrônico n. 11.910, desta sexta-feira (8).

O certame de abertura foi publicado no dia 16 de julho de 2025, através do Diário Oficial Eletrônico n° 11.887, contendo as datas de inscrição até dia 8 de agosto de 2025. Entretanto, diante de intercorrências no sistema de inscrições, devido a alta demanda de candidatos, o Governo do Estado aumentou o prazo de inscrições em uma semana.

Portanto, as inscrições nos concursos podem ser realizadas até o dia 14 de agosto de 2025, através do site www.avalia.org.br.

"A SAD preza pela transparência em seus processos. Com a prorrogação dos concursos da Polícia Civil e da SAS, reafirmamos nosso compromisso com a inclusão e a igualdade de oportunidades. Nossas ações visam construir um Mato Grosso do Sul cada vez mais inclusivo, próspero e alinhado com as demandas da modernização do mundo do trabalho.", afirma o secretário da SAD, Frederico Felini.

A SAD orienta que todos os candidatos confiram o edital com as novas datas, pois a alteração da data de inscrições interfere em outras etapas do cronograma, como o pagamento da guia de inscrição, período de encaminhamento da documentação aos programas de reserva de vagas pelos candidatos autodeclarados indígenas e pessoa com deficiência, publicação preliminar dos candidatos inscritos no concurso, período de correção de eventuais erros cadastrais e publicação definitiva dos candidatos inscritos. Todas as etapas do concurso podem ser conferidas nos editais e pelo site www.concursos.ms.gov.br.

Comunicação SAD

Foto: Saul Schramm/Arquivo