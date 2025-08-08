Zé Teixeira reforça compromisso com educação, inclusão e infraestrutura em MS

O trabalho do deputado estadual Zé Teixeira tem deixado marcas visíveis em diversas regiões de Mato Grosso do Sul. Com atuação firme e diálogo constante com o Governo do Estado, o parlamentar tem viabilizado conquistas que vão da educação à inclusão social, passando por melhorias na infraestrutura.

Em Douradina, os estudantes da Escola Estadual Barão do Rio Branco comemoraram nesta semana a chegada de novos computadores. A solicitação feita por Zé Teixeira foi atendida pela Secretaria de Educação, beneficiando mais de 450 alunos. Os equipamentos já estão na unidade, prontos para ampliar o acesso ao conhecimento. “Investir em educação é investir no futuro”, afirmou o deputado, celebrando mais um avanço para o município.

No Centro Equo Rio, em Rio Brilhante, o apoio parlamentar chegou em forma de cuidado e inclusão. Com uma emenda de R$ 30 mil destinada por Zé Teixeira, a instituição adquiriu itens essenciais para o atendimento dos praticantes: notebook, ar-condicionado, maca para avaliações motoras, móveis, medicamentos e ração para os animais. “Essa contribuição fortalece diretamente o nosso trabalho com a equoterapia, beneficiando nossos 50 praticantes e toda a equipe envolvida”, destacou a diretoria em agradecimento público.

A Associação de Pais e Amigos dos Autistas da Grande Dourados (AAGD) também recebeu reforço. Por meio da intermediação de Zé Teixeira, foram destinados R$ 100 mil do Orçamento Geral da União à entidade. A presidente da AAGD, Cristiane de Graauw Souza, reconheceu o compromisso do deputado com as causas sociais: “Esse apoio é de extrema importância para o fortalecimento das ações da AAGD, que diariamente presta serviços essenciais a crianças, adolescentes e adultos com autismo”.

Em Dourados, a instituição Toca de Assis, que acolhe pessoas em condição de abandono e vulnerabilidade social, foi contemplada com R$ 100 mil em recursos federais, também viabilizados por Zé Teixeira em parceria com a senadora Soraya Thronicke. O valor será utilizado para suprir demandas urgentes, como o pagamento de pessoal. “Nossa gratidão ao querido deputado Zé Teixeira, pelo apoio e atenção às necessidades de nossa instituição”, declarou a irmã Suzana Maria.

Obras - Além das ações sociais, Zé Teixeira também tem atuado para melhorar a infraestrutura dos municípios. A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos publicou o aviso de licitação para mais uma obra solicitada pelo deputado. A Agesul abriu concorrência para a implantação e pavimentação da rodovia MS-135, entre Costa Rica e a BR-359.

“O Bolsão é uma região em constante progresso. A pavimentação desta estrada vai baratear os custos de escoamento da produção agropecuária e melhorar a qualidade de vida das comunidades”, ressaltou o deputado Zé Teixeira.