Em Paranaíba, Polícia Civil prende terceiro suspeito de tentativa de homicídio ocorrida em fevereiro

A Polícia Civil, por intermédio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Paranaíba, efetuou, na data de hoje (12), a prisão do terceiro suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio ocorrida em 16 de fevereiro de 2025. A ação é resultado do avanço das investigações conduzidas pela equipe local, que já havia prendido outros dois envolvidos no crime.

O indivíduo, um homem de 26 anos, teve sua prisão temporária convertida em preventiva pela Vara Criminal de Paranaíba, com base em indícios suficientes de autoria e na gravidade do delito. O mandado foi cumprido com o objetivo de garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

A prisão representa um avanço significativo na elucidação do caso. A conclusão dessa etapa da investigação é fundamental para responsabilizar todos os envolvidos e reforçar a atuação firme da Polícia Civil contra crimes violentos na região.

Com a prisão do terceiro envolvido, a Polícia Civil conclui uma investigação célere e eficiente, demonstrando seu compromisso com a responsabilização de crimes graves e a preservação da ordem pública em Paranaíba.