Aniversário
Habitação

Prefeito André Bueno entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque

Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã

08/08/2025 15h51
Por: Gabriela Rufino
Entregas das casas na Aldeia Água Branca. (Foto: Francisco)
Entregas das casas na Aldeia Água Branca. (Foto: Francisco)

O prefeito de Nioaque, André Bueno, realizou nesta sexta-feira (8), mais uma importante entrega na área de habitação, desta vez na Aldeia Água Branca, onde novas casas foram oficialmente entregues às famílias indígenas. A ação integra o programa estadual Oga Porã, voltado ao atendimento habitacional de comunidades tradicionais, em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Acompanhado de lideranças locais e moradores, André Bueno percorreu a aldeia para verificar de perto a qualidade das moradias entregues e conversar com as famílias beneficiadas. Para o prefeito, a entrega simboliza mais do que um avanço na infraestrutura: representa um

Entregas das casas na Aldeia Água Branca. (Foto: Francisco)
Entregas das casas na Aldeia Água Branca. (Foto: Francisco)

compromisso concreto com a dignidade e o cuidado com as pessoas.

"Estamos entregando não apenas casas, mas garantindo dignidade e segurança para quem vive aqui. Nosso compromisso é com a comunidade indígena e com a pauta da habitação como um todo", afirmou Bueno.

As moradias entregues fazem parte de uma estratégia mais ampla da gestão municipal de combate ao déficit habitacional em Nioaque. O projeto também reafirma o reconhecimento e o respeito aos povos originários, promovendo inclusão social e acesso a políticas públicas essenciais.

O prefeito destacou ainda que novas etapas do programa já estão sendo planejadas, com o objetivo de ampliar o número de beneficiados nas áreas urbana e rural do município.

