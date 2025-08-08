Agenda: Audiência e solenidade marcam próxima semana na ALEMS

A agenda de 11 a 15 de agosto na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) inicia com a continuação do Curso de Libras aos servidores e ainda tem previstas outras duas atividades para o público externo. Confira:

Segunda-feira

No dia 11 está marcado mais uma aula do Curso de Libras, por iniciativa da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, das 14h às 16h, na Sala Multiuso. O curso é voltado aos servidores da ALEMS, todas as segundas-feiras de 26 de maio a 10 de novembro, ministrado pelos intérpretes Cláudio Vasques, Juliana dos Santos e Larissa Sisti, que atuam na TV Assembleia.

Terça-feira

No dia 12, os deputados se reúnem para a votação da Ordem do Dia , a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia.

Quarta-feira

O dia 13 começa com a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), no Plenarinho Nelito Câmara, às 8h. Na sequência, também ocorre a sessão plenária, às 9h, no Plenário Júlio Maia.

Pela noite, o mesmo local recebe a partir das 19h a Sessão Solene de Entrega de Medalha e Diploma de Honra ao Mérito Legislativo em Homenagem às Mulheres Músicas instrumentistas - Resolução da Mesa Diretora nº 10/2024. A proposição é do deputado Caravina (PSDB), em alusão ao centenário da dama da viola, Helena Meirelles.

Quinta-feira

No dia 14 está agendada a sessão plenária, às 9h, no Plenário Júlio Maia.

Sexta-feira

A semana encerra no dia 15 com a audiência pública “Política Nacional Aldir Blanc (PNAB): Participação da Sociedade Civil Organizada”, por proposição da deputada Gleice Jane (PT), em parceria com o Fórum Estadual de Cultura. O evento está marcado a partir das 13h, no Plenário Júlio Maia.

Serviço

A agenda do Legislativo está sujeita a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio e pode ser acessada diretamente por este link .

Todos os eventos na ALEMS são abertos ao público e à imprensa. A Casa de Leis fica localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 9 do Parque dos Poderes – primeiro bloco pela entrada da Avenida Mato Grosso. As ações terão a cobertura e banco de imagens pelo Portal da ALEMS e transmissões pelo Facebook e Youtube .

Você também pode acompanhar pelos canais oficiais de comunicação da Casa de Leis: TV ALEMS canal 7.2 no sinal aberto e canal 9 da Claro NET TV, ou ainda no link TV ALEMS ; Rádio ALEMS FM 105.5, sinal aberto, ou no link Rádio ALEMS .