Polícia Militar participa de capacitação para fortalecer enfrentamento à violência contra mulheres e meninas em Paranaíba

Paranaíba (MS) – A Polícia Militar, representada pela 1ª Tenente PM Juliana Alves da Costa, chefe do PROMUSE – Programa Mulher Segura do 13º Batalhão – e sua equipe técnica, participou nesta sexta-feira (08) da capacitação da Rede de Atendimento e Enfrentamento à Violência contra Mulheres e Meninas, realizada em Paranaíba.

O evento foi promovido pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (CRAM), contando ainda com a presença da Subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres do Estado de Mato Grosso do Sul, Manuela Nicodemos.

A capacitação teve como principal objetivo fortalecer a integração e a cooperação entre os diversos órgãos e instituições que compõem a rede de proteção, aprimorando o atendimento e o suporte às mulheres e meninas vítimas de violência. Também foram discutidas estratégias para prevenção e enfrentamento desse grave problema social.

Segundo a 1ª Tenente Juliana, a participação da Polícia Militar em ações como esta reforça o compromisso da corporação em garantir a segurança, o acolhimento e os direitos das mulheres da comunidade.