Aniversário
Luto

Adeus, Arlindo Cruz: o poeta do samba que emocionou o Brasil com sua voz e sua fé

Morre aos 66 anos um dos maiores sambistas do país, símbolo de resistência, arte e esperança

08/08/2025 14h40Atualizado há 3 horas
Por: Gabriela Rufino
Divulgação
Divulgação

O Brasil recebe a notícia mais triste, a morte de Arlindo Cruz, um dos maiores nomes da música popular brasileira. O cantor e compositor faleceu nesta sexta-feira (8), aos 66 anos, no Rio de Janeiro, após anos de luta contra as sequelas de um AVC sofrido em 2017.

Mais do que um músico, Arlindo era um contador de histórias. Suas letras falavam de amor, fé, ancestralidade e resistência, pilares que sustentam o samba como linguagem do povo. Sua trajetória é marcada por um talento raro, uma generosidade com os colegas e uma espiritualidade que tocava quem o ouvia.

Arlindo começou cedo, encantado pelo cavaquinho e pela cadência dos blocos de rua de Madureira, onde nasceu. Ainda jovem, já compunha para grandes nomes do samba e ganhou notoriedade como integrante do Fundo de Quintal, grupo fundamental para a revolução no pagode de raiz.

Entre seus maiores sucessos estão “O Show Tem Que Continuar”, “Bom Aprendiz”, “Meu Lugar” e “Campeão”. Cada canção, uma oração musicada, um retrato da periferia, da vida sofrida, mas também da alegria e da esperança que movem o Brasil profundo.

Mesmo afastado dos palcos desde 2017, Arlindo nunca saiu do coração do povo. Acompanhado pela esposa, Babi, e pelo filho Arlindinho, ele enfrentou com dignidade e coragem os desafios impostos pela doença. A imagem de Arlindo em casa, sendo cuidado com carinho, tornou-se símbolo de amor familiar e da força da fé.

Nas redes sociais, a comoção é geral. Artistas, escolas de samba, músicos e fãs de todas as partes do país prestam homenagens. A voz de Arlindo se cala, mas seu legado ecoará pelas rodas de samba, pelos terreiros, pelas comunidades e pelas festas populares onde sua música é trilha da vida real.

O corpo será velado no Rio de Janeiro, em local e horário ainda a serem confirmados pela família.

Arlindo Cruz se despede do plano terreno como viveu: cercado de amor, música e gratidão. O Brasil agradece por cada verso, por cada melodia, por cada ensinamento.

Como ele mesmo cantou:
“Não pense que meu coração é de papel / Não brinque não, não brinque com o meu carnaval.”

