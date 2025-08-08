Whats

Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil deflagra Operação “Ignis Silentiatus” e prende seis pessoas em ação integrada contra crimes graves em Chapadão do Sul

A Delegacia de Polícia de Chapadão do Sul deflagrou, na manhã desta sexta-feira (8), a Operação “Ignis Silentiatus” com o objetivo de combater homi...

08/08/2025 13h56
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Delegacia de Polícia de Chapadão do Sul deflagrou, na manhã desta sexta-feira (8), a Operação “Ignis Silentiatus” com o objetivo de combater homicídios, tráfico de drogas, furtos e roubos na região. A ação, realizada em vários endereços do município e cidades vizinhas, contou com apoio das Delegacias de Polícia de Costa Rica, Aparecida do Taboado, Paranaíba, GARRAS, DEFURV, DELEAGRO e DHPP, além da Polícia Militar, e foi coordenda pela delegada Bianca Carneiro Martins, titular da DP de Chapadão do Sul.

Inicialmente, Policiais Civis locais fizeram um levantamento de inteligência, conseguindo informações sobre pontos de comércio ilegal de substâncias entorpecentes e possível existência de armas de fogo, em desacordo com a legislação. A Delegada de Polícia ofereceu representação pelos mandados de busca e apreensão, tendo parecer favorável do Ministério Público e a decisão favorável por parte do Poder Judiciário.

No total, foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão, resultando na prisão de seis pessoas (cinco homens, com idades de 66, 55, 37 e 18 anos, uma mulher de 18 anos e um adolescente de 17 anos). Dois adultos foram presos por porte ilegal de arma de fogo e quatro por tráfico de drogas.

Durante a operação, os agentes localizaram e apreenderam três armas de fogo (uma espingarda calibre 12, uma espingarda calibre .357 e um revólver calibre .32), além de diversas munições e entorpecentes.

Participaram da operação 47 Policiais Civis, 15 Policiais Militares, havendo a utilização de 15 viaturas e 1 helicóptero. O emprego de aeronave garantiu maior eficiência e segurança no cumprimento das diligências.

