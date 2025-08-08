Polícia Civil participa da abertura da campanha Agosto Lilás em Naviraí

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Naviraí participou, na tarde do dia 1º de agosto, da cerimônia de abertura da campanha Agosto Lilás – “A Culpa Não É Delas”.

A Delegada de Polícia Sayara Alessandra Pagno, titular da DAM de Naviraí, representou a Polícia Civil no evento, que marcou o início oficial das ações voltadas à conscientização, prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher no município.

Durante sua fala, a Delegada apresentou informações sobre os tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha, abordou estratégias para o rompimento do ciclo da violência doméstica, detalhou dados locais relacionados à criminalidade de gênero e apresentou os meios de denúncia e os mecanismos de proteção disponíveis às vítimas, com destaque para o papel da Delegacia da Mulher na articulação da rede de apoio.

O Agosto Lilás representa um período de mobilização social em prol do enfrentamento à violência doméstica e familiar, reafirmando o compromisso das instituições públicas com a proteção integral das mulheres. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher, destaca a importância da informação, da escuta qualificada e do fortalecimento da rede de apoio como instrumentos essenciais para o rompimento do ciclo da violência. Denunciar é um ato de responsabilidade coletiva e um passo decisivo para a garantia de direitos fundamentais.