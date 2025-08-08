Comissão de Direitos Humanos debate violência no campo

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (12), audiência pública sobre a violência no campo. O debate será realizado a partir das 16 horas, em plenário a ser definido.

O debate atende a pedido do deputado Tadeu Veneri (PT-PR). Segundo o parlamentar, os dados do Caderno de Conflitos no Campo 2024, publicado pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), mostram um cenário preocupante, com 2.185 conflitos e 13 assassinatos registrados, o segundo maior número da década.

Veneri acrescenta que povos indígenas, posseiros, quilombolas e sem-terra foram os principais alvos, e que houve aumento da violência ligada à terra e à água em relação ao ano anterior.

“Os assassinatos, a invasão de territórios tradicionais, o trabalho escravo, as ameaças a lideranças, a pulverização aérea de agrotóxicos e a contaminação de águas, dentre outras situações, são retratos da ofensiva violenta do capital, em face do neoextrativismo do agronegócio, sobrepostos aos territórios, aos povos e aos seus modos de vida”, afirma.