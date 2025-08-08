Whats

Aniversário
Câmara

Comissão debate impactos da fusão entre Petz e Cobasi

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (12), audiência pública sobre os impactos da fusão entre as e...

08/08/2025 12h51
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (12), audiência pública sobre os impactos da fusão entre as empresas Petz e Cobasi. O debate será realizado a partir das 14 horas, em plenário a ser definido.

Veja quem foi convidado

O debate atende a pedido da deputada Gisela Simona (União-MT). Segundo a parlamentar, a operação anunciada em abril de 2024 cria a maior companhia do setor de produtos e serviços para animais de estimação no país, com forte presença física e digital, o que pode gerar desequilíbrio concorrencial e afetar os consumidores.

Gisela Simona acrescenta que a alta concentração de mercado pode reduzir a competitividade, aumentar preços, limitar escolhas, levar ao fechamento de pequenos estabelecimentos e padronizar serviços em detrimento da qualidade.

“A Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor e a Política Nacional das Relações de Consumo impõem ao Estado e à sociedade o dever de assegurar práticas de mercado justas, equilibradas e transparentes”, afirma.

