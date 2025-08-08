Polícia Militar cumpre mandado de prisão durante atendimento a ocorrência de violência doméstica em Paranaíba

Na noite de quinta-feira (07/08), por volta das 20h30, a equipe da Radiopatrulha 2 do 13° Batalhão de Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica na Rua Ivo Fabres de Queiroz, em Paranaíba.

No local, foi constatado que uma mulher havia sido agredida pelo ex-companheiro, apresentando escoriações leves no rosto e na boca. As partes envolvidas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil para registro da ocorrência.

Durante a checagem dos dados no Banco Nacional de Mandados de Prisão, os policiais verificaram que havia um mandado de prisão em aberto contra a própria vítima da agressão, expedido pela Justiça de São Paulo.

Diante da situação, a mulher foi informada sobre seus direitos constitucionais e apresentada à autoridade policial para o cumprimento da ordem judicial.

A ocorrência resultou no registro do caso de violência doméstica e no cumprimento do mandado de prisão, encerrando-se sem outras intercorrências.

Assessoria de Comunicação Social do 13º BPM