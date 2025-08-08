Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
PM - MS

Polícia Militar cumpre mandado de prisão durante atendimento a ocorrência de violência doméstica em Paranaíba

Na noite de quinta-feira (07/08), por volta das 20h30, a equipe da Radiopatrulha 2 do 13° Batalhão de Polícia Militar foi acionada para atender a u...

08/08/2025 12h51
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Na noite de quinta-feira (07/08), por volta das 20h30, a equipe da Radiopatrulha 2 do 13° Batalhão de Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica na Rua Ivo Fabres de Queiroz, em Paranaíba.

No local, foi constatado que uma mulher havia sido agredida pelo ex-companheiro, apresentando escoriações leves no rosto e na boca. As partes envolvidas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil para registro da ocorrência.

Durante a checagem dos dados no Banco Nacional de Mandados de Prisão, os policiais verificaram que havia um mandado de prisão em aberto contra a própria vítima da agressão, expedido pela Justiça de São Paulo.

Diante da situação, a mulher foi informada sobre seus direitos constitucionais e apresentada à autoridade policial para o cumprimento da ordem judicial.

A ocorrência resultou no registro do caso de violência doméstica e no cumprimento do mandado de prisão, encerrando-se sem outras intercorrências.

Assessoria de Comunicação Social do 13º BPM

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil participa da abertura da campanha Agosto Lilás em Naviraí
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil deflagra Operação “Ignis Silentiatus” e prende seis pessoas em ação integrada contra crimes graves em Chapadão do Sul
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar atende ocorrência de perturbação, resistência e fornecimento de bebida alcoólica a menor em Paranaíba
Nioaque, MS
Atualizado às 11h05
18°
Tempo nublado Máxima: 19° - Mínima: 13°
18°

Sensação

3.13 km/h

Vento

76%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 47 minutos Polícia Civil participa da abertura da campanha Agosto Lilás em Naviraí
Há 47 minutos Polícia Civil deflagra Operação “Ignis Silentiatus” e prende seis pessoas em ação integrada contra crimes graves em Chapadão do Sul
Há 47 minutos Comissão debate aposentadoria especial para agentes de saúde e de combate às endemias
Há 47 minutos Comissão aprova inclusão do conceito de Visão Zero no Código de Trânsito
Há 47 minutos Comissão especial debate ecossistema e competitividade nacionais em inteligência artificial
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal Valorizando a educação, prefeito André entrega uniformes na rede pública
2
Há 5 dias Lula descarta desafiar EUA, mas diz que Brasil não é republiqueta
3
Há 2 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
4
Há 2 dias Relatora vai recomendar aprovação de piso salarial para técnicos em educação
5
Há 7 dias Formação Continuada reforça compromisso com a inclusão na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados