Aniversário
PM - MS

Polícia Militar atende ocorrência de perturbação, resistência e fornecimento de bebida alcoólica a menor em Paranaíba

Paranaíba (MS) – Na madrugada do dia 07 de agosto de 2025, por volta das 04h40, as equipes Radiopatrulha 1 e 2 do 13º Batalhão de Polícia Militar d...

08/08/2025 12h51
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Paranaíba (MS) – Na madrugada do dia 07 de agosto de 2025, por volta das 04h40, as equipes Radiopatrulha 1 e 2 do 13º Batalhão de Polícia Militar de Paranaíba foram acionadas para atender uma denúncia de perturbação da tranquilidade em uma residência no bairro Paineiras.

No local, os policiais identificaram que a perturbação estava relacionada a um som em volume excessivamente alto, incomodando os vizinhos. A proprietária do imóvel foi orientada a desligar o aparelho de som e comprometeu-se a fazê-lo.

Contudo, após nova denúncia à Central de Atendimento, as equipes retornaram e constataram que o som permanecia em volume elevado. Durante a abordagem, foi solicitado que todos os presentes saíssem para o lado externo da residência para a realização de busca pessoal visando a segurança dos envolvidos.

Durante o procedimento, a proprietária apresentou resistência passiva, recusando-se a obedecer às ordens policiais, negando-se a se posicionar para revista. Mesmo após esclarecimentos, manteve comportamento agressivo e dificultou a abordagem, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança.

Além da perturbação, foi constatado que a proprietária forneceu bebida alcoólica a uma adolescente de 16 anos que se encontrava no local. Por este motivo, ela também responderá por fornecer bebida alcoólica a menor de idade.

No local, foi apreendida uma caixa de som utilizada para a perturbação do sossego, que foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

Foram conduzidas três pessoas ao DP, todas sem lesões aparentes, tendo seus direitos constitucionais devidamente garantidos e informados.

A Polícia Militar reforça seu compromisso com a ordem pública e o respeito à legislação, atuando para garantir a tranquilidade e segurança da comunidade.

Assessoria de Comunicação Social do 13º BPM

