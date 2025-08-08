Cada contribuição conta: Nioaque investe em qualidade de vida para todos

A Prefeitura de Nioaque reforça seu compromisso com a população por meio de investimentos importantes que transformam as contribuições dos moradores em melhorias reais na cidade. Recursos provenientes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) são aplicados diretamente em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura, promovendo mais qualidade de vida para toda a comunidade.

Na área da saúde, os investimentos garantem melhor atendimento nos postos e hospitais locais, com aquisição de equipamentos, medicamentos e capacitação dos profissionais. Já na educação, o foco é oferecer um ensino de qualidade para as crianças e jovens, com melhorias nas escolas, material didático e valorização dos professores.

Além disso, o município trabalha na manutenção das vias públicas, saneamento e em projetos sociais que beneficiam diretamente os nioaquenses. Essa transparência na aplicação dos recursos públicos reforça a confiança entre a Prefeitura e a população, mostrando que o cuidado com as pessoas é prioridade.

O prefeito André Bueno destaca que “cada contribuição da população é transformada em ações concretas que fazem a diferença no dia a dia de Nioaque. Seguimos trabalhando para garantir saúde, educação e bem-estar para todos.”