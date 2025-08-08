Educação com carinho: prefeito André Bueno entrega novos uniformes e reforça investimentos na rede municipal de Nioaque

A volta às aulas em Nioaque começou com um importante gesto de cuidado e compromisso: todos os alunos da Rede Municipal de Ensino receberam seus novos uniformes escolares, garantindo mais conforto e igualdade às crianças e adolescentes do município.

A ação faz parte do pacote de investimentos realizados pela gestão do prefeito André Bueno na área da educação, que vem sendo tratada como prioridade desde o início do mandato. Além dos uniformes, a Prefeitura tem investido fortemente na melhoria da frota escolar, na oferta de merenda de qualidade e na valorização dos profissionais da educação, com foco também na formação continuada dos professores.

“Cada detalhe importa quando falamos de educação. O uniforme representa dignidade, autoestima e organização. Assim como a frota segura e a merenda nutritiva, tudo isso compõe um ambiente propício para o aprendizado. E não esquecemos de quem ensina: nossos professores também estão recebendo atenção especial”, destacou o prefeito nas redes sociais.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o ano letivo começou com todas as escolas preparadas para receber os alunos e com cronograma pedagógico alinhado às diretrizes do município, sempre com foco no desenvolvimento integral dos estudantes.

A gestão reforça que os investimentos na educação não são apenas uma obrigação, mas um compromisso com o futuro de Nioaque. “Cuidar da educação é mudar a realidade. É plantar hoje o que vamos colher com muito orgulho amanhã”, completou André Bueno.

A comunidade escolar tem reconhecido os avanços. Pais e responsáveis comemoraram a entrega dos uniformes e elogiaram a organização do início do ano letivo, destacando a importância da continuidade dessas ações.

Com trabalho sério e atenção aos detalhes, Nioaque segue construindo uma educação pública cada vez mais inclusiva, estruturada e transformadora.