Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Educação

Educação com carinho: prefeito André Bueno entrega novos uniformes e reforça investimentos na rede municipal de Nioaque

Volta às aulas na Rede Municipal de Ensino marca início de mais um ciclo de avanços na educação nioaquense, com uniformes novos, frota escolar estruturada, merenda de qualidade e valorização dos professores

08/08/2025 12h09
Por: Gabriela Rufino
Divulgação
Divulgação

A volta às aulas em Nioaque começou com um importante gesto de cuidado e compromisso: todos os alunos da Rede Municipal de Ensino receberam seus novos uniformes escolares, garantindo mais conforto e igualdade às crianças e adolescentes do município.

A ação faz parte do pacote de investimentos realizados pela gestão do prefeito André Bueno na área da educação, que vem sendo tratada como prioridade desde o início do mandato. Além dos uniformes, a Prefeitura tem investido fortemente na melhoria da frota escolar, na oferta de merenda de qualidade e na valorização dos profissionais da educação, com foco também na formação continuada dos professores.

“Cada detalhe importa quando falamos de educação. O uniforme representa dignidade, autoestima e organização. Assim como a frota segura e a merenda nutritiva, tudo isso compõe um ambiente propício para o aprendizado. E não esquecemos de quem ensina: nossos professores também estão recebendo atenção especial”, destacou o prefeito nas redes sociais.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o ano letivo começou com todas as escolas preparadas para receber os alunos e com cronograma pedagógico alinhado às diretrizes do município, sempre com foco no desenvolvimento integral dos estudantes.

A gestão reforça que os investimentos na educação não são apenas uma obrigação, mas um compromisso com o futuro de Nioaque. “Cuidar da educação é mudar a realidade. É plantar hoje o que vamos colher com muito orgulho amanhã”, completou André Bueno.

A comunidade escolar tem reconhecido os avanços. Pais e responsáveis comemoraram a entrega dos uniformes e elogiaram a organização do início do ano letivo, destacando a importância da continuidade dessas ações.

Com trabalho sério e atenção aos detalhes, Nioaque segue construindo uma educação pública cada vez mais inclusiva, estruturada e transformadora.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Reprodução Fies 2025: sai lista de espera para o segundo semestre
Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Mais de 190 mil estudantes retornam às aulas nas escolas estaduais de MS nesta terça-feira
Nioaque, MS
Atualizado às 11h05
18°
Tempo nublado Máxima: 19° - Mínima: 13°
18°

Sensação

3.13 km/h

Vento

76%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 46 minutos Polícia Civil participa da abertura da campanha Agosto Lilás em Naviraí
Há 46 minutos Polícia Civil deflagra Operação “Ignis Silentiatus” e prende seis pessoas em ação integrada contra crimes graves em Chapadão do Sul
Há 46 minutos Comissão debate aposentadoria especial para agentes de saúde e de combate às endemias
Há 46 minutos Comissão aprova inclusão do conceito de Visão Zero no Código de Trânsito
Há 46 minutos Comissão especial debate ecossistema e competitividade nacionais em inteligência artificial
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal Valorizando a educação, prefeito André entrega uniformes na rede pública
2
Há 5 dias Lula descarta desafiar EUA, mas diz que Brasil não é republiqueta
3
Há 2 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
4
Há 2 dias Relatora vai recomendar aprovação de piso salarial para técnicos em educação
5
Há 7 dias Formação Continuada reforça compromisso com a inclusão na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados