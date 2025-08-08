Whats

Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil apreende grande quantidade de produtos contrabandeados e que seriam enviados para outros estados, em Campo Grande

A Delegacia de Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequestros – GARRAS apreendeu nesta quarta-feira (7), no bairro Batistão, um homem de 50 anos q...

08/08/2025 11h48
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Delegacia de Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequestros – GARRAS apreendeu nesta quarta-feira (7), no bairro Batistão, um homem de 50 anos que comandava um esquema de distribuição de produtos descaminhados e contrabandeados do Paraguai para diversos estados da federação.

Os policiais receberam a informação de que o “Turco” comandava associação criminosa, especializada no comércio de produtos ilícitos do Paraguai, e os entregava em qualquer local do país.

Localizado o depósito de “Turco”, os policiais passaram a monitorar discretamente o local, confirmando a grande movimentação de veículos e de pessoas no local, abordando um dos veículos no momento em que saia do depósito clandestino, confirmando que o veículo estava carregado com vários produtos ilícitos. O proprietário recebeu voz de prisão ainda no local.

No depósito foram apreendidos aproximadamente 100 fardos de produtos diversos, dentre eles, óculos com grau, medicamentos sem registro na ANVISA, balanças, brinquedos em desacordo com a legislação. Os produtos foram avaliados em torno de dois milhões de reais.

O homem foi indiciado pelos crimes de contrabando e descaminho, e encaminhado ao Juiz da Custódia. Os produtos foram levados à Receita Federal para destruição.

VEJA TAMBÉM
