Polícia Militar prende homem por traficar drogas em Paranaíba

Na tarde de07 de agosto de 2025, por volta das16h30min, aEquipe de Força Tática do 13º Batalhão de Polícia Militar de Paranaíbaprendeu em flagrante um homem suspeito de tráfico de drogas na região do cruzamento daRua Cândida Vitória Lopes Rodrigues com a Avenida Perimetral, local conhecido como o “antigo bar da dona Neuza”.

As ações se iniciaram apósinformações repassadas por moradores e usuários de drogas abordados, indicando que um indivíduo, alto, magro, negro e monitorado por tornozeleira eletrônica, estaria comercializando entorpecentes no local.

Durante patrulhamento intensificado, a equipe localizou o suspeito sentado na calçada. Ao perceber a aproximação da viatura, ele demonstrou nervosismo, tentando se afastar e evitar o contato visual. Realizada a abordagem, foi encontrada,homiziada na roupa íntima, uma porção decrack pesando cerca de 20 gramas. No bolso da bermuda, haviaR$ 577,00em cédulas de diversos valores, quantia compatível com a prática de venda de drogas.

O abordado admitiu que havia iniciado a atividade de tráfico há cerca de uma semana, tendo adquirido a droga por R$ 400,00, com a expectativa de fracioná-la em80 porções (“trouxinhas”)para revenda a R$ 10,00 cada. O dinheiro apreendido não teve origem lícita comprovada.

Diante dos fatos, o suspeito, que possuiextensa ficha criminal e cumpre pena sob monitoramento eletrônico, recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com a droga e o dinheiro, àDelegacia de Polícia Civil de Paranaíbapara as providências cabíveis.

A Polícia Militar reforça o compromisso com o combate ao tráfico de drogas e a preservação da segurança e tranquilidade da comunidade.

Assessoria de Comunicação Social do 13º BPM